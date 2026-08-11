राहुल गांधी के इशारे पर छात्रों पर हुई बर्बर कार्रवाई, झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू का हमला
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने राहुल पर छात्रों के ...और पढ़ें
HighLights
भाजपा अध्यक्ष ने राहुल गांधी को लाठीचार्ज का जिम्मेदार ठहराया।
राहुल पर छात्रों के मुद्दे पर दोहरे मापदंड का आरोप।
झारखंड सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग की।
राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने विधानसभा घेराव कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस लाठी चार्ज के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। मंगलवार को आदित्य साहू ने कहा कि छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, छात्राओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए।
उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब राज्य सरकार द्वारा राहुल गांधी के इशारे पर किया गया है। राहुल गांधी दिल्ली एवं भाजपा शासित दूसरे राज्यों में चीख चीखकर कर छात्रों के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन झारखंड के मामले पर उनके मुंह पर ताला जड़ जाता है।
राहुल गांधी को छात्रों के नाम पर देश को गुमराह करने और सुविधा की राजनीति करने के लिए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। साहू ने कहा कि झारखंड में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है।
राहुल गांधी मोबाइल से छात्रों से बात करके उन पर दबाव डालने का काम करते हैं। उन्होंने छात्रों के सीबीआइ जांच की मांग पर कभी राज्य सरकार पर दबाव डालने का काम नहीं किया।
राहुल गांधी में अगर थोड़ी भी नैतिकता है तो राज्य के छात्रों के साथ सीएम के दरवाजे पर धरना देने का काम करें। अगर उनकी बात सरकार नहीं सुनती है तो उन्हें तत्काल सरकार से समर्थन वापस लेकर छात्रों के मुद्दे पर लड़ाई लड़नी चाहिए।