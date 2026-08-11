राहुल गांधी के इशारे पर छात्रों पर हुई बर्बर कार्रवाई, झारखंड भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू का हमला

राज्य ब्यूरो, रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने विधानसभा घेराव कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस लाठी चार्ज के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। मंगलवार को आदित्य साहू ने कहा कि छात्रों के आंदोलन को कुचलने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, छात्राओं के कपड़े तक फाड़ दिए गए।

उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब राज्य सरकार द्वारा राहुल गांधी के इशारे पर किया गया है। राहुल गांधी दिल्ली एवं भाजपा शासित दूसरे राज्यों में चीख चीखकर कर छात्रों के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन झारखंड के मामले पर उनके मुंह पर ताला जड़ जाता है।