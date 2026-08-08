JPSC-JSSC परीक्षा रद करने की मांग: सीएम हाउस के पास ABVP कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, हिरासत में चार प्रदर्शनकारी

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमतताओं को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक का घेराव करने के लिए मार्च निकाला है।

मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं को सिद्धू-कान्हू पार्क के पास पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प और धक्का-मुक्की हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस की ओर से लगातार प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोका जा रहा है। इसी दौरान पुलिस ने ABVP के चार सदस्यों को हिरासत में ले लिया।