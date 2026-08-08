JPSC-JSSC परीक्षा रद करने की मांग: सीएम हाउस के पास ABVP कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प, हिरासत में चार प्रदर्शनकारी
झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने रांची में मुख्यमंत्री आवास तक मार्च निकाला। ...और पढ़ें
HighLights
एबीवीपी ने निकाला मार्च।
दो बैरिकेडिंग तोड़कर मुख्यमंत्री आवास तक मार्च किया।
जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमतताओं को लेकर छात्रों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक का घेराव करने के लिए मार्च निकाला है।
मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यकर्ताओं को सिद्धू-कान्हू पार्क के पास पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस और परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प और धक्का-मुक्की हुई।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। मौके पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस की ओर से लगातार प्रदर्शनकारियों को आगे जाने से रोका जा रहा है। इसी दौरान पुलिस ने ABVP के चार सदस्यों को हिरासत में ले लिया।
जुलूस में बड़ी संख्या में छात्र शामिल है। कार्यकर्ताओं ने दो बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री आवास के पास स्थित सिद्धू-कान्हू पार्क के समीप पहुंच गए।
प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों के हाथ में मौजूद बैनर पर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को तत्काल रद्द करने, सीबीआई जांच करने और उच्च शिक्षा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तत्काल बहाली शुरू करने जैसी मांगें लिखी हुई है।