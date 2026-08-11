झारखंड बंदः पुरानी विधानसभा के पास ABVP का प्रदर्शन, पुलिस ने छात्रों को किया डिटेन; कैंप जेल ले जाने की तैयारी
JPSC-JSSC परीक्षा विवाद पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में ABVP छात्रों ने रांची में जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को डिटेन किया और क ...और पढ़ें
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JPSC-JSSC विवाद पर ABVP छात्रों का रांची में प्रदर्शन।
पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को डिटेन किया।
जागरण संवाददाता, रांची। JPSC-JSSC परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों पर सोमवार को हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज रांची में ABVP छात्र जोरदार प्रदर्शन कर रहे है।
प्रदर्शन के दौरान पुलिस और ABVP छात्रों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बनी। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को डिटेन कर लिया। अब डिटेन किए गए छात्रों को कैंप जेल ले जाने की तैयारी की जा रही है।
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: ABVP workers clash with Police during their protest against the state government over police action against students during the JPSC-JSSC protest in Ranchi yesterday.— ANI (@ANI) August 11, 2026
The protestors were detained by the police pic.twitter.com/i1rZ0f137g
इस दौरान कई छात्रों ने बसों को आगे बढ़ने से रोक दिया। जबकि कुछ इसका विरोध करते हुए बस के ऊपर चढ़ गए। मौके पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस की ओर से स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।
छात्रा हुई बेहोश
रांची के मांडर की एक छात्रा, जिसका नाम रोशनी कुमारी है। वह बेहोश हो गई है।
खबरों पर अपडेट लगातार जारी है।
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