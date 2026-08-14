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देश के टॉप-100 पुलिस कप्तानों की लिस्ट जारी, झारखंड के 5 धुरंधरों ने मारी बाजी

By Dilip Kumar Edited By: Rajat Mourya
Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:34 PM (IST)

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट द्वारा जारी देश के 100 सर्वश्रेष्ठ पुलिस कप्तानों की सूची में झारखंड के पांच आईपीएस अधिकारी शामिल हैं। इन अधिकारियों को कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, नेतृत्व और जनविश्वास के आधार पर चुना गया है।

देश के टॉप-100 पुलिस कप्तानों की लिस्ट जारी, झारखंड के 5 धुरंधरों ने मारी बाजी

देश के टॉप-100 पुलिस कप्तानों की लिस्ट जारी, झारखंड के 5 धुरंधरों ने मारी बाजी

HighLights

  1. फेम इंडिया-एशिया पोस्ट ने 100 सर्वश्रेष्ठ पुलिस कप्तानों की सूची जारी की।

  2. झारखंड के पांच आईपीएस अधिकारी इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल हुए।

  3. कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, नेतृत्व और जनविश्वास पर आधारित चयन।

राज्य ब्यूरो, रांची। फेम इंडिया-एशिया पोस्ट ने देशभर के 100 सर्वश्रेष्ठ पुलिस कप्तानों की सूची जारी की है। इस सूची में झारखंड के पांच आईपीएस अधिकारी भी शामिल हैं।

इन अधिकारियों में पाकुड़ के एसपी अनुदीप सिंह, विशेष शाखा के एसपी हृदीप पी. जनार्दनन, गिरिडीह के एसपी डॉ. विमल कुमार, धनबाद के एसएसपी प्रभात कुमार व सिमडेगा के एसपी श्रीकांत सुरेश राव खोत्रे शामिल हैं।

फेम इंडिया-एशिया पोस्ट ने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, नेतृत्व व जनविश्वास के आधार पर ही देश के 100 सर्वश्रेष्ठ पुलिस कप्तानों की सूची जारी की है।

राष्ट्रीय स्तर पर किए गए इस सर्वेक्षण का उद्देश्य उन पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व और कार्यों को पहचान देना है, जिन्होंने प्रभावी कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, बेहतन पुलिसिंग और संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से अपने क्षेत्रों में सुरक्षा एवं जनविश्वास का वातावरण मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।