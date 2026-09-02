रांची पहुंचा 308 पहियों का विशालकाय 'मेगा ट्रेलर', देखने उमड़ी भीड़; सेल्फी की मची होड़

जागरण संवाददाता, ओरमांझी। रांची-रामगढ़ एनएच-20 पर मंगलवार शाम उस समय लोगों की नजरें थम गईं, जब 308 पहियों वाला विशालकाय हाइड्रोलिक मेगा ट्रेलर ओरमांझी ब्लॉक चौक पहुंचा। कई सप्ताह से सोशल मीडिया पर चर्चा में रहे इस विशाल वाहन को प्रत्यक्ष देखने के लिए सड़क किनारे लोगों की भीड़ जुट गई।

लोगों में इसके साथ फोटो व वीडियो बनाने की होड़ मच गई। कई लोगों ने सेल्फी लेकर इसे सोशल मीडिया पर साझा किया। मेगा ट्रेलर के गुजरने के दौरान सड़क पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई। इसके पीछे कुछ देर के लिए रांची-रामगढ़ मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई। हालांकि ओरमांझी थाना पुलिस द्वारा ट्रेलर के आगे बढ़ने के बाद यातायात सामान्य हो गया।

उत्तर प्रदेश जा रहा ट्रक जानकारी के अनुसार, विशेष रूप से तैयार किया गया यह हाइड्रोलिक ट्रेलर ओडिशा के पारादीप बंदरगाह से उत्तर प्रदेश की एक चीनी मिल के लिए भारी औद्योगिक उपकरण लेकर जा रहा है। ट्रेलर का आकार व वजन काफी अधिक होने के कारण इसे सड़क पर बेहद धीमी गति से व विशेष तकनीकी सावधानी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके सुरक्षित परिचालन के लिए ट्रैफिक प्रबंधन व पर्याप्त सड़क स्थान सुनिश्चित किया जा रहा है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि अब तक उन्होंने इस मेगा ट्रेलर को सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरों में ही देखा था। सामने से गुजरते इतने विशाल वाहन को देखकर लोगों में खासा कौतूहल रहा। ट्रेलर की लंबाई-चौड़ाई और 308 पहियों को देखने के लिए राहगीर भी कुछ देर रुकते नजर आए।