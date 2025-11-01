हेमंत सरकार ने छात्रों को दी सौगात, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के विकास के लिए मिले 200 करोड़ रुपये

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार ने विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत कॉलेजों के विकास तथा नए डिग्री कॉलेजों की स्थापना के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने अलग-अलग योजनाओं के तहत इस राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। इनमें कुछ योजनाएं पीएम-उषा कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित हैं। राज्य सरकार ने गढ़वा के मेराल में डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण के लिए 15 करोड़, जामताड़ा के नाला में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 15.76 करोड़, पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 9.99 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, रांची के सिल्ली में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 25 करोड़, गोड्डा के ठाकुरगंगटी में डिग्री कॉलेज के लिए 39.21 करोड़ तथा गिरिडीह के बगोदर में डिग्री कॉलेज के भवन निर्माण के लिए 1.04 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति प्रदान की है।

वहीं, खूंटी में नए डिग्री महिला कॉलेज के निर्माण के लिए 58 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। इसी तरह, चतरा स्थित महिला कॉलेज में छात्रावास के निर्माण के लिए 9.98 करोड़ तथा सीबी कॉलेज, बेड़ो के जीर्णाद्धार के लिए 4.10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।

रांची के जेएन कॉलेज, धुर्वा तथा पलामू के जीएल कॉलेज में विद्यु़तीकरण के लिए क्रमश: 74 लाख एवं 38 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है। इसी तरह, कई अन्य योजनाओं के लिए भी विभाग ने राशि की स्वीकृति दे दी है।