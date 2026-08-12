चतरा कोल परियोजना में अवैध फंडिंग, एनआईए कोर्ट से 12 दोषी करार; प्रतिबंधित संगठन को पहुंचाया फायदा

राज्य ब्यूरो, रांची। एनआईए विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने चतरा के मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े अवैध फंडिंग और लेवी वसूली मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया है। अदालत ने टीपीसी के सक्रिय सदस्य बिंदुश्वर गंझू सहित 12 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। जबकि अजीत कुमार ठाकुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

दोषी करार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपित टीपीसी के क्षेत्रीय कमांडर रवींद्र गंझू की फाइल अलग कर दी गई है।

मामले को लेकर टंडवा थाना में वर्ष 2016 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। केंद्र सरकार के आदेश पर 13 फरवरी 2018 को एनआइए ने मामले को टेकओवर करते हुए जांच शुरू की थी। कोर्ट ने 12 अभियुक्तों को पाया दोषी एनआईए कोर्ट ने दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत पर बाहर चल रहे आठ अभियुक्त संजय जैन, बिनोद कुमार गंझू, सुभान मियां, प्रदीप राम उर्फ प्रदीप वर्मा, प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह, बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिंदू गंझू, मुनेश गंझू और बीरबल गंझू की जमानत रद करते हुए जेल भेज दिया।