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    चतरा कोल परियोजना में अवैध फंडिंग, एनआईए कोर्ट से 12 दोषी करार; प्रतिबंधित संगठन को पहुंचाया फायदा

    By Manoj Singh Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 09:00 PM (IST)

    NIA कोर्ट ने चतरा के मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े अवैध फंडिंग मामले में 12 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। इन पर प्रतिबंधित संगठन टीपीसी को आर् ...और पढ़ें

    आम्रपाली कोल परियोजना में अवैध फंडिंग मामले में 12 दोषी करार।

    आम्रपाली कोल परियोजना में अवैध फंडिंग मामले में 12 दोषी करार।

    HighLights

    1. एनआईए कोर्ट ने 12 अभियुक्तों को दोषी करार दिया।

    2. मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़ा था मामला।

    3. प्रतिबंधित संगठन टीपीसी को फंडिंग का था आरोप।

    राज्य ब्यूरो, रांची। एनआईए विशेष न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने चतरा के मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े अवैध फंडिंग और लेवी वसूली मामले में बुधवार को निर्णय सुनाया है। अदालत ने टीपीसी के सक्रिय सदस्य बिंदुश्वर गंझू सहित 12 अभियुक्तों को दोषी करार दिया। जबकि अजीत कुमार ठाकुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।

    दोषी करार अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तिथि निर्धारित की गई है। मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपित टीपीसी के क्षेत्रीय कमांडर रवींद्र गंझू की फाइल अलग कर दी गई है।

    मामले को लेकर टंडवा थाना में वर्ष 2016 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। केंद्र सरकार के आदेश पर 13 फरवरी 2018 को एनआइए ने मामले को टेकओवर करते हुए जांच शुरू की थी।

    कोर्ट ने 12 अभियुक्तों को पाया दोषी

    एनआईए कोर्ट ने दोषी ठहराए जाने के बाद जमानत पर बाहर चल रहे आठ अभियुक्त संजय जैन, बिनोद कुमार गंझू, सुभान मियां, प्रदीप राम उर्फ प्रदीप वर्मा, प्रेम विकास उर्फ मंटू सिंह, बिंदेश्वर गंझू उर्फ बिंदू गंझू, मुनेश गंझू और बीरबल गंझू की जमानत रद करते हुए जेल भेज दिया।

    जबकि मामले में भीखन गंझू उर्फ दीपक गंझू, अनिश्चय गंझू, मुकेश गंझू उर्फ मुनेश्वर गंझू और अमर कुमार भोक्ता उर्फ कोहराम पूर्व से ही जेल में है।

    लेवी वसूली और टीपीसी को आर्थिक मदद का आरोप

    मामले के आरोपों के अनुसार टीपीसी से जुड़े लोग मगध और आम्रपाली कोल क्षेत्र में ठेकेदारों, ट्रांसपोर्टरों, डीओ धारकों और कोयला कारोबारियों से लेवी वसूलता था। लेवी नहीं देने पर धमकी देने का भी आरोप था। वसूली गई रकम प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए पहुंचाई जाती थी।

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