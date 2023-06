Vande Bharat Express आज पांच नए रूटों पर चलने वाली वंदे भारत एक्‍सप्रेस को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जिसमें रांची-पटना वंदे भारत भी शामिल रही। यह ट्रेन जब रांची से चलकर बरकाकाना स्टेशन पहुंचने पर सेना ने बैंड बाजा व पुष्प वर्षा कर ट्रेन का स्वागत किया। रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी ने 11 नारियल फोड़कर ट्रेन को बरकाकाना से पटना के लिए रवाना किया।

बरकाकाना स्टेशन में पुष्प वर्षा व सेना बैंड की धुन पर वंदे भारत का स्‍वागत।

जागरण संवाददाता, बरकाकाना (रामगढ़)। Vande Bharat Express: भारत सरकार की महत्वाकांक्षी रेल परियोजना कोडरमा हजारीबाग–बरकाकाना भाया रांची तक निरंतर 25 वर्षों तक निर्माण कार्य किए जाने के बाद मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस का सौगात क्षेत्र के लोगों को दिया गया। विधायक सुनीता चौधरी ने नारियल फोड़कर किया ट्रेन का स्‍वागत रांची से चलकर बरकाकाना स्टेशन पहुंचने पर सेना ने बैंड बाजा व पुष्प वर्षा कर ट्रेन का स्वागत किया। वहीं, रामगढ़ की विधायक सुनीता चौधरी ने 11 नारियल फोड़कर व स्वास्तिक चिन्ह बनाकर वंदे भारत एक्सप्रेस को बरकाकाना से पटना के लिए रवाना किया। मौके पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी भी शामिल रहे। रेलवे द्वारा इस पल को ऐतिहासिक पल बनाए जाने को लेकर पंजाब रेजीमेंटल सेंटर के बैंड दल को भी आमंत्रित किया गया। सेना की धुन पर दी गई देश भक्ति गीत की प्रस्‍तुति सेना के जवानों ने सेना की धुन पर कई देश भक्ति गीत की प्रस्तुति की। इस मौके पर बरकाकाना स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस के देखने व स्वागत करने के लिए क्षेत्र के लोगों का हुजूम स्टेशन पर उमड़ पड़ा। रेलवे द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरे स्टेशन परिसर को आरपीएफ, आरपीएसएफ, रेल थाना व बरकाकाना ओपी पुलिस के हवाले कर दिया था ताकि वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टेशन में प्रवेश करने के दौरान किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो। बैंड बाजा की धुन पर खूब थिरके रेल अधिकारी वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह जीपीआरएस सिस्टम से लैस है। वहीं इसके सीट को भी 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस कई तरह की आधुनिक सुविधाओं से लैस है। वंदे भारत एक्सप्रेस मंगलवार को छोड़कर सभी दिनों में इनकी परिचालन कराई जाएगी। मौके पर धनबाद व बरकाकाना के कई रेल अधिकारी उपस्थित थे, जो बैंड बाजा की धुन पर जमकर थिरके।

