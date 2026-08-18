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रामगढ़ के गोला में कुएं में गिरे 2 जंगली हाथी, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

By Anjani Kumar Edited By: Piyush Pandey
Updated: Tue, 18 Aug 2026 01:19 PM (IST)

रामगढ़ के गोला प्रखंड में सोमवार देर रात दो जंगली हाथी, जिनमें एक बच्चा भी शामिल था, एक कच्चे कुएं में गिर गए।

HighLights

  1. गोला के नया सिरका गांव में कुएं में गिरे हाथी।

  2. वन विभाग ने जेसीबी से दोनों हाथियों को सुरक्षित निकाला।

  3. इसी दिन हाथियों ने दो महिलाओं की जान भी ली।

संवाद सूत्र, गोला (रामगढ़)। रामगढ़ जिले में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह को जंगली हाथियों के झुंड ने दो महिलाओं की जान ले लिया। एक को घायल कर दिया है।

पूरे दिन पर हाथियों का झुंड दर्जनों गांवों में उत्पात मचाते हुए समीप के गोला वन क्षेत्र में प्रवेश किया। इसके बाद गोला प्रखंड के नया सिरका गांव में सोमवार की देर रात करीब दो बजे झुंड में से दो हाथी खेत के एक कच्चे कुएं में गिर गए।

इनमें एक हाथी का बच्चा भी शामिल था। रात में कुएं से हाथियों की दहाड़ सुनाई देने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी।

सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम देर रात को ही वहां पहुंची और हाथियों को बाहर निकालने के प्रयास में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद विभाग ने जेसीबी की मदद से कुएं तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाया।

इसके बाद दोनों हाथियों को मंगलवार की अल सुबह को सुरक्षित तरीके से कुएं से बाहर निकाला गया। कच्चा कुआं होने के कारण हाथियों को किसी तरह की गंभीर चोट नहीं लगी।

जंगल की ओर चले गए हाथी

बाहर निकलने के बाद दोनों हाथी जंगल की ओर चले गए। वनरक्षी नीलेश पोद्दार ने बताया कि खोखा जंगल में इन दिनों 21 जंगली हाथियों का झुंड जमा हुआ है। इसी झुंड में शामिल दो हाथी रास्ता भटककर कुएं में गिर गए थे।

विभाग की तत्परता से दोनों हाथियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में हाथियों की गतिविधियों पर वन विभाग लगातार नजर रख रहा है। इसके अलावा हेसल जंगल में भी दो जंगली हाथियों के डेरा डाले होने की जानकारी मिली है।

हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए वन विभाग ने ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। ग्रामीणों को रात के समय जंगल और हाथियों के संभावित विचरण वाले क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है।

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