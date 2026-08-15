पहले रमेश, अब रितेश... कुजू में हुए फर्नेस ब्लास्ट ने ली दूसरी जान, इलाज को लेकर स्वजनों का फूटा गुस्सा  

संवाद सूत्र, कुजू (रामगढ़)। कुजू नयामोड़ -आरा मार्ग स्थित श्रीराम पावर एंड स्टील प्लांट में नौ अगस्त को हुए फर्नेस ब्लास्ट हादसे में गंभीर रूप से घायल एक और कर्मी रितेश कुमार राणा (25) की शुक्रवार की देर शाम इलाज के दौरान मौत हो गई।

वह हजारीबाग जिले के कटकमसांडी थाना क्षेत्र के डांड़ निवासी कुलदीप राणा के पुत्र थे और रांची के देवकमल अस्पताल में इलाजरत थे। हादसे के बाद से ही उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई थी।इधर, गंभीर रूप से घायल कर्मियों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की मांग को लेकर शुक्रवार की देर शाम रितेश के स्वजन व ग्रामीण प्लांट परिसर में पहुंचकर हंगामा करने लगे।

स्वजन का आरोप था कि प्रबंधन ने गंभीर रूप से घायल कर्मियों को बेहतर इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से मुंबई के बर्न अस्पताल भेजने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गए। इसे लेकर आक्रोशित लोगों ने प्लांट में तोड़फोड़ भी की। साथ ही प्लांट बंद करने की चेतावनी देते हुए कर्मियों को बाहर निकल जाने को कहा। इसके बाद कर्मी प्लांट से बाहर निकल गए।

सूचना पर कुजू ओपी के एसआई अभिनव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित स्वजन व ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। प्रबंधकीय अधिकारियों के मौके पर आने से कतराने पर एसआई ने मोबाइल से उनसे संपर्क कर लोगों से बातचीत कराई तथा उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

इसी बीच देवकमल अस्पताल में इलाजरत रितेश कुमार राणा ने दम तोड़ दिया। इससे स्वजन व ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया।गौरतलब है कि नौ अगस्त को हुए फर्नेस ब्लास्ट में करीब नौ कर्मी घायल हुए थे। इनमें न्यू कालोनी कुजू निवासी रमेश ठाकुर पिता दारोगा ठाकुर की बुधवार की देर रात इलाज के दौरान मौत हो गई थी।