Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

रामगढ़ में 9 माह की बच्ची के साथ तालाब में मिली मां की लाश, घाट पर पड़े थे कपड़े-चप्पल; ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप

By Tarun BagiEdited By: Mansi Kumari
Updated: Sun, 16 Aug 2026 02:56 PM (IST)

रामगढ़ के गरसुला में एक मां और उसकी 9 माह की बेटी का शव घर के पीछे तालाब से मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतका के मायके वालों ने दहेज उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाते हुए पति व ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।

रामगढ़ के गरसुला में मां-बेटी का शव तालाब में मिला। जागरण

रामगढ़ के गरसुला में मां-बेटी का शव तालाब में मिला। जागरण

HighLights

  1. रामगढ़ के गरसुला में मां-बेटी का शव तालाब में मिला।

  2. पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार।

संवाद सूत्र, भुरकुंडा(रामगढ़)। जिले के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत उरीमारी ओपी क्षेत्र के गरसुला पंचायत के अम्बा टोला में महिला व उसके 9 माह की बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई।

जानकारी के अनुसार, दोनों का शव घर के पीछे लगभग 200 मीटर की दूरी पर तालाब में मिला है। तालाब के ऊपर मां व बेटी के कुछ कपड़े घाटे हुए थे।पास में ही चप्पल भी पड़ा हुआ था। मृतकों में 32 वर्षीय मां गुड़िया कच्छप व उसकी 9 माह की बच्ची अन्या बेग शामिल है।

बताया जाता है कि 15 अगस्त की दोपहर के बाद से वह किसी को दिखी नही थी। मामले पर मृतका के पति संजय उरांव ने बताया कि शनिवार की दोपहर मैं बाजार करने के लिए शनिचरा बाजार उरीमारी गया था। वापस लौटने पर पत्नी व बच्ची घर मे नही मिली।

काफी खोजबीन के बाद भी उनलोगों का कोई पता नही चला।रविवार की सुबह ग्रामीणो ने देखा कि तालाब में गुड़िया व उसकी उसकी बेटी का शव पड़ा है।सूचना के बाद मैंने तालाब से दोनो का शव निकाला।

इधर घटना की सूचना के बाद उरीमारी पुलिस ने शव को बरामद कर उसका पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए हजारीबाग भेजा।महिला का शव होने के कारण जांच-पड़ताल में बड़कागांव की महिला पुलिस पदाधिकारी को बुलाया गया था।

डेढ़ वर्ष पूर्व हजारीबाग के कोरा में हुई थी शादी

जानकारी के अनुसार, संजय उरांव की डेढ़ वर्ष पूर्व फरवरी 2025 में शादी हुई थी। साल भर के अंदर पुत्री अन्या पैदा हुई थी। इधर मां पुत्री के मौत से पूरे टोला सहित आसपास क्षेत्र में गमगीन मौहाल है।

पुलिस हर पहलू से जांच में है जुटी

पुलिस घटना को ले हर एंगल से जांच में जुटी है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव का भी बारीकी से निरीक्षण कर आगे की कार्रवाई कर रही है। उरीमारी ओपी प्रभारी रथु उरांव ने बताया कि हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि मौत किस कारण से हुई है। मायके वालों ने दहेज उत्पीड़न के साथ हत्या करने का लगाया आरोप

वहीं घटना के बाद मृतका के मायके वालों ने हत्या कर शव को तालाब में फेकने का आरोप लगाया है।मृतका की माँ बतनी देवी व उसकी बहनों ने बताया कि शादी के बाद से ही उसका पति व ससुराल वाले हमेशा दहेज की मांग करते थे।

पति संजय उरांव बार-बार धमकी देता रहता था कि मैं पहले भी जेल खटकर आया हूँ।दहेज नही मिलेगा तो मैं गुड़िया की हत्या कर दूंगा।मायके वाले उरीमारी ओपी में हत्या का मामला दर्ज कराने में जुटे है।