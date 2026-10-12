माता रूपी सोरेन के श्राद्ध-कर्म के पांचवें दिन पैतृक गांव नेमरा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निभाईं परंपराएं; भोज की तैयारी पूरी

संवाद सूत्र, बरलंगा (रामगढ़)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को अपने पैतृक गांव नेमरा में दिवंगत माता रूपी सोरेन की स्मृति में श्राद्ध कर्म के पांचवें दिन रीति-रिवाजों के अनुरूप स्वजनों के साथ विभिन्न रस्में निभाईं।

इस दौरान उन्होंने अपनी दिवंगत माता को स्मरण करते हुए श्रद्धा और सम्मान के साथ नमन किया। नेमरा गांव में पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच आयोजित श्राद्ध-कर्म के दौरान मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों के साथ धार्मिक परंपराओं का निष्ठा से निर्वहन किया।

माता के प्रति गहरी आत्मीयता व्यक्त करते हुए उन्होंने इस कठिन समय में सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप सभी रस्में पूरी कीं।

भव्य टेंट और भोजन की विशेष तैयारी

दिवंगत रूपी सोरेन के श्राद्ध कर्म को लेकर कारीगरों द्वारा भव्य टेंट का निर्माण कराया जा रहा है। सोमवार को सैकड़ों मजदूरों ने मिलकर तीन अलग-अलग टेंट खड़े किए। यहां एक बार में 1800 से 2000 लोगों के एक साथ भोजन करने की व्यवस्था की जा रही है। इन अलग-अलग टेंटों में स्थानीय लोगों के अलावा दूर-दराज से आने वाले बाहरी लोग भी सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही, सांसद, विधायक, राज्य स्तर के नेता और प्रशासनिक अधिकारियों जैसे वीवीआईपी मेहमानों के लिए एक अलग टेंट का निर्माण कराया जा रहा है। टेंट निर्माण का कार्य 15 अक्टूबर तक पूरी तरह पूर्ण कर लिया जाएगा। आगंतुकों के लिए बनने वाले भोज के विभिन्न व्यंजनों की स्वादिष्ट वैराइटी और मेनू लिस्ट भी तैयार की जा रही है। दिग्गज नेताओं और अधिकारियों का तांता