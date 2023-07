Barkakana Crime News बरकाकाना के जुमरा गांव में रहने वाले सरहुल मुंडा का अफेयर गांव की ही रोनी मुंडा से पिछले दो सालों से चल रहा था। वह अपनी प्रेमिका की हत्‍या करना चाहता था इसलिए उसने उसको चार दिनों तक जंगल में बांधकर रखा। बाद में जब लोगों को इस बारे में खबर हुई तो सबसे पहले पुलिस को सूचित किया गया।

प्रेमी ने प्रेमिका को चार दिनों तक जंगल में बांधकर रखा।

Your browser does not support the audio element.

संसू, बरकाकाना (रामगढ़)। पहाड़ों की तलहटी में बसे बरकाकाना ओपी क्षेत्र की सांकी पंचायत के जुमरा गांव में एक युवक ने अपनी प्रेमिका को चार दिनों तक जंगल में बंधक बनाकर रखा। यह खबर सामने आते ही गांव में खलबली मच गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से जंगल से युवती को मुक्त कराया। बंधक बनाई गई गर्लफ्रेंड को देता रहा खाना-पानी स्थानीय मुखिया ने बताया कि जुमरा गांव के युवक सरहुल मुंडा का प्रेम संबंध गांव की ही युवती रोनी मुंडा के साथ पिछले लगभग दो वर्षों से चल रहा था। प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या करने के उद्देश्य से उसे चार दिनों से जुमरा के घने जंगल में बांध कर रखा था। उसने रिबन से युवती के दो हाथ बांधे थे, जबकि पैर और गले को गमछे के सहारे पेड़ में बांधकर कैद किया गया था। वैसे इस बीच वह अपनी प्रेमिका को लगातार खाना-पानी दे रहा था। मवेशी चराने गई युवती की पड़ी नजर चार दिनों के बाद मवेशी चराने गई एक युवती की नजर बंधक बनाई गई रोनी मुंडा पर गई। इसके बाद युवती ने जंगल में एक युवती के बंधे होने की जानकारी ग्रामीणों को दी। इस पर ग्रामीणों द्वारा युवती को मुक्त कराकर गांव के अखरा में लाया गया। जहां युवती ने बताया कि उसके प्रेमी ने ही चार दिनों से उसे बंधक बनाकर जंगल में रखा था। दोनों की कराई गई लव मैरिज घटना के बाद गांव में दो पक्षों के बीच तनाव का माहौल कायम हो गया था। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया। मुखिया व ग्रामीणों की उपस्थिति में दोनों परिवारों के बीच समझौता कराया गया। इसके बाद पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी व प्रेमिका को विवाह बंधन में बांधा गया। इसके बाद मामला शांत हुआ।

Edited By: Arijita Sen