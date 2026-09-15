कब से शुरू हो रहा है पितृपक्ष? सभी भाई कर सकते हैं पिंडदान; श्राद्ध की पूरी तिथियां और जरूरी नियम

संवाद सूत्र, मेदिनीनगर (पलामू)। सनातन परंपरा में पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता प्रकट करने का महापर्व 'पितृपक्ष' (पितृ महोत्सव) आगामी 27 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, जो 10 अक्टूबर तक चलेगा।

इस वर्ष आश्विन माह कृष्ण पक्ष कुल 14 दिनों का ही होगा, क्योंकि इस बार नवमी तिथि की हानि (क्षय) हो रही है। उक्त बातें शांतिपुरी (मेदिनीनगर) निवासी ज्योतिषाचार्य पंडित गोपाल मिश्र ने कहीं।

पितरों के आशीर्वाद से होती है कुल और यश की वृद्धि

पंडित गोपाल मिश्र ने बताया कि सनातन धर्म में पितृपक्ष को पितृ महोत्सव के रूप में उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाने का विधान है। कुल के वे सभी पूर्वज, जो अब इस भौतिक संसार में नहीं हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए पिंडदान और तर्पण किया जाता है।

शास्त्र सम्मत नियमों के अनुसार पितरों को तृप्त करने से घर-परिवार में यश, कीर्ति, दीर्घायु और सुख-समृद्धि की वृद्धि होती है। वहीं पितरों की उपेक्षा करने पर पितृ दोष और अमंगल का सामना करना पड़ता है। पंडित गोपाल मिश्र। धार्मिक भ्रांतियों पर विराम: क्या कहते हैं शास्त्र? गयाजी के बाद भी तर्पण अनिवार्य: समाज में यह भ्रम है कि गयाजी में पिंडदान के बाद तर्पण की जरूरत नहीं होती, जो कि सर्वथा अनुचित है। गयाजी के बाद भी पितृपक्ष में मृत्यु तिथि पर (या तिथि ज्ञात न होने पर सर्वपित्री अमावस्या को) तर्पण करना शास्त्रसम्मत है।