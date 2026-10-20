झारखंड में ट्रक बेचकर फंसा मालिक, फाइनेंस के जाल में  ₹8,30,000 का घाटा

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। ट्रक बेचकर फाइनेंस की किस्तों से छुटकारा पाने की उम्मीद वाहन मालिक के लिए परेशानी का सबब बन गई।

आरोप है कि दो सगे भाइयों ने 11 लाख 80 हजार रुपये में ट्रक खरीदने का सौदा किया और 3 लाख 50 हजार रुपये नकद देकर वाहन अपने कब्जे में ले लिया।

कुछ महीने तक किस्त जमा करने के बाद भुगतान बंद कर दिया गया। इसके बाद फाइनेंस कंपनी ने ट्रक के मूल मालिक पर बकाया किस्तों के भुगतान का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मामले में नावा जयपुर थाने में दोनों भाइयों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।