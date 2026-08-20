झारखंड में गांव के बच्चे भी बनेंगे एआई क्रिएटर, पलामू टाइगर रिजर्व की नई पहल

जागरण संवाददाता , मेदिनीनगर (पलामू)। बदलती तकनीक के दौर में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में पलामू टाइगर रिजर्व (पीटीआर) ने नई पहल की है। पीटीआर और सहयोगी स्वयंसेवी संस्था के संयुक्त प्रयास से युवाओं के लिए ''एआई बिल्डर बूटकैंप'' शुरू किया जा रहा है। इसके माध्यम से गांव के बच्चे और युवा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बारीकियां सीखकर तकनीकी क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकेंगे।

पलामू टाइगर रिजर्व के ‘हुनर से रोजगार’ कार्यक्रम के तहत अब तक 600 से अधिक बच्चों और युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में पारंपरिक एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अब इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए युवाओं को तेजी से विकसित हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

शहरों तक सीमित नहीं एआई की दुनिया पीटीआर के क्षेत्र निदेशक एसआर नटेश ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर यह धारणा रहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीक केवल शहरों के बच्चों के लिए है। पीटीआर की पहल इस सोच को बदलने की दिशा में एक प्रयास है।

सही अवसर, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन मिलने पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी एआई को समझ सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं और अपने नए विचारों एवं समाधान विकसित कर सकते हैं। आज शिक्षा, कृषि, व्यवसाय, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पर्यटन और रोजगार सहित लगभग हर क्षेत्र में AI का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में ग्रामीण युवाओं को तकनीकी बदलाव से जोड़ना उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकता है।

22 अगस्त को होगा ओरिएंटेशन इसी उद्देश्य से 22 अगस्त 2026 को दोपहर 1:30 बजे से एनआइसी बेतला में ''एआई बिल्डर बूटकैंप'' के लिए ओपेन काउंसिलिंग एवं ओरिएंटेशन सेशन आयोजित किया जाएगा। इसमें एआई विशेषज्ञ युवाओं को प्रस्तावित प्रशिक्षण की जानकारी देंगे।

उन्हें बताया जाएगा कि बूटकैंप के दौरान वे क्या सीखेंगे, किस तरह के प्रोजेक्ट एवं समाधान विकसित कर सकेंगे तथा प्रमाण-पत्र और पुरस्कार के क्या अवसर होंगे। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं, प्राध्यापकों और संस्थान के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है।