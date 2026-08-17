जिस बेटे को माना अपना सहारा, उसी पर पिता की हत्या का आरोप! पलामू में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात
पलामू के मतुली गांव में एक बेटे पर अपने पिता जगतपाल सिंह की धारदार हथियार से हत्या करने का आरोप लगा है। आरोपी ने वारदात के बाद शव को जंगल में छिपा दिया और मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है।
HighLights
बेटे ने पिता जगतपाल सिंह की हत्या की।
आरोपी ने शव जंगल में छिपाकर फरार हुआ।
संवाद सूत्र, पांकी (पलामू)। जिस दुनिया में पिता और बेटे के रिश्ते को सबसे अनमोल रिश्तों में शुमार किया जाता है, उसी रिश्ते को पलामू के पांकी में हुई एक वारदात ने झकझोर कर रख दिया है। जिस बेटे को पिता का सहारा और बुढ़ापे की उम्मीद माना जाता है, उसी बेटे पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगा है।
रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात में एक बेटे पर अपने ही पिता की हत्या करने का आरोप लगा है। पांकी थाना क्षेत्र के मतुली गांव में युवक ने कथित तौर पर अपने पिता जगतपाल सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपित ने शव को जंगल में छिपा दिया और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई।
सूचना मिलते ही पांकी थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने आसपास के जंगल में काफी खोजबीन की, जिसके बाद जगतपाल सिंह का शव बरामद कर लिया गया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीनगर भेज दिया गया है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है।
प्रारंभिक जांच में धारदार हथियार से हत्या किए जाने की बात सामने आई है। घटना के बाद से आरोपित पुत्र फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
पुलिस परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद या अन्य कोई कारण था, इसका खुलासा जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगा।
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