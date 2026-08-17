जिस बेटे को माना अपना सहारा, उसी पर पिता की हत्या का आरोप! पलामू में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात

संवाद सूत्र, पांकी (पलामू)। जिस दुनिया में पिता और बेटे के रिश्ते को सबसे अनमोल रिश्तों में शुमार किया जाता है, उसी रिश्ते को पलामू के पांकी में हुई एक वारदात ने झकझोर कर रख दिया है। जिस बेटे को पिता का सहारा और बुढ़ापे की उम्मीद माना जाता है, उसी बेटे पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगा है।

रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात में एक बेटे पर अपने ही पिता की हत्या करने का आरोप लगा है। पांकी थाना क्षेत्र के मतुली गांव में युवक ने कथित तौर पर अपने पिता जगतपाल सिंह की धारदार हथियार से हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपित ने शव को जंगल में छिपा दिया और फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई।