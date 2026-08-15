पलामू को बड़ी सौगात: 2627 करोड़ की शेरघाटी-कजरी रेल लाइन को मंजूरी, 107 KM होगी लंबाई

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू संसदीय क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार की दिशा में बड़ी पहल हुई है। पूर्व मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत गया जिले के शेरघाटी से पलामू के कजरी तक 107.894 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन के निर्माण के लिए रेलवे बोर्ड ने 2,627.29 करोड़ रुपये के विस्तृत प्राक्कलन को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

इस मंजूरी के साथ ही लंबे समय से प्रस्तावित इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है। शेरघाटी-कजरी रेल लाइन को पलामू की रेल कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके निर्माण से पलामू और आसपास के क्षेत्रों में आवागमन के साधन मजबूत होने के साथ-साथ व्यापार, उद्योग, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को भी गति मिलने की उम्मीद है।

सांसद वीडी राम ने कई मंचों पर उठाया था मामला परियोजना की स्वीकृति को लेकर पलामू सांसद वीडी राम की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि शेरघाटी-कजरी रेल लाइन क्षेत्र की जनता की लंबे समय से चली आ रही मांग रही है।

उन्होंने इस मांग को रेलवे की जोनल और मंडल स्तरीय बैठकों के अलावा लोकसभा में शून्यकाल और नियम 377 के माध्यम से भी उठाया। सांसद के अनुसार, परियोजना को लेकर रेलवे बोर्ड और संबंधित अधिकारियों से लगातार पत्राचार किया गया। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से व्यक्तिगत मुलाकात कर भी इस रेल लाइन को मंजूरी देने का आग्रह किया गया था। अब रेलवे बोर्ड द्वारा विस्तृत प्राक्कलन को मंजूरी मिलने के बाद परियोजना के क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है। रेल लाइन से खुलेंगे आर्थिक विकास के रास्ते नई रेल लाइन को केवल यात्री सुविधा से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। इसके निर्माण से क्षेत्र में कृषि उत्पाद, खनिज और अन्य स्थानीय उत्पादों के परिवहन को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। बेहतर रेल संपर्क से बाजारों तक पहुंच आसान होगी और व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

रेल कनेक्टिविटी मजबूत होने से क्षेत्र में नए उद्योग और निवेश आकर्षित होने के साथ रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है। वहीं, विद्यार्थियों, मरीजों और नौकरी-पेशा लोगों के लिए लंबी दूरी की यात्रा अपेक्षाकृत आसान हो सकती है।

पलामू के लिए विकास की नई कड़ी शेरघाटी-कजरी रेल लाइन की स्वीकृति को पलामू के आर्थिक और सामाजिक विकास से जोड़कर देखा जा रहा है। लंबे समय से बेहतर रेल संपर्क की आवश्यकता महसूस कर रहे क्षेत्र के लिए यह परियोजना भविष्य में परिवहन व्यवस्था को नया स्वरूप दे सकती है।