पलामू में युवक की मौत के बाद हंगामा, ग्रामीणों ने PHC गेट किया जाम; एंबुलेंस के लिए 800 रुपये मांगने का लगाया आरोप

संवाद सूत्र, तरहसी (पलामू)। तरहसी प्रखंड के मिसीर पतरा गांव निवासी 30 वर्षीय आशीष कुमार, पिता नरेश साव, की सिबुल निकालने के दौरान करंट लगने से मौत के बाद सोमवार को परिजनों व ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तरहसी के मुख्य गेट को जाम कर अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने और सिविल सर्जन को मौके पर बुलाने की मांग की। इससे अस्पताल के बाहर आवागमन बाधित हो गया।

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि एंबुलेंस से मरीज को लाने-ले जाने के नाम पर परिजनों से करीब 800 रुपये तेल के लिए मांगे जाते हैं। ग्रामीणों ने इस आरोप की जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि गरीब मरीजों को सरकारी अस्पताल में बेहतर और सुगम स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए।

जाम की सूचना पर तरहसी थाना प्रभारी मनींद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीण सिविल सर्जन को मौके पर बुलाकर शिकायत सुनने और मामले में जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़े रहे।