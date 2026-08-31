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पलामू में युवक की मौत के बाद हंगामा, ग्रामीणों ने PHC गेट किया जाम; एंबुलेंस के लिए 800 रुपये मांगने का लगाया आरोप

By SachidanandEdited By: Mansi Kumari
Updated: Mon, 31 Aug 2026 03:12 PM (IST)

पलामू के तरहसी में करंट लगने से आशीष कुमार की मौत के बाद ग्रामीणों ने पीएचसी गेट जाम कर दिया। ...और पढ़ें

ग्रामीणों ने तरहसी पीएचसी का गेट जाम किया। जागरण

ग्रामीणों ने तरहसी पीएचसी का गेट जाम किया। जागरण

HighLights

  1. आशीष कुमार की करंट लगने से हुई मौत।

  2. ग्रामीणों ने तरहसी पीएचसी का गेट जाम किया।

संवाद सूत्र, तरहसी (पलामू)। तरहसी प्रखंड के मिसीर पतरा गांव निवासी 30 वर्षीय आशीष कुमार, पिता नरेश साव, की सिबुल निकालने के दौरान करंट लगने से मौत के बाद सोमवार को परिजनों व ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तरहसी के मुख्य गेट को जाम कर अस्पताल प्रबंधन की जवाबदेही तय करने और सिविल सर्जन को मौके पर बुलाने की मांग की। इससे अस्पताल के बाहर आवागमन बाधित हो गया।

प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि एंबुलेंस से मरीज को लाने-ले जाने के नाम पर परिजनों से करीब 800 रुपये तेल के लिए मांगे जाते हैं। ग्रामीणों ने इस आरोप की जांच कराने और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि गरीब मरीजों को सरकारी अस्पताल में बेहतर और सुगम स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए।

जाम की सूचना पर तरहसी थाना प्रभारी मनींद्र शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। हालांकि ग्रामीण सिविल सर्जन को मौके पर बुलाकर शिकायत सुनने और मामले में जवाबदेही तय करने की मांग पर अड़े रहे।

मौके पर सांसद प्रतिनिधि अनिल सिंह, समाजसेवी सह चेंबर अध्यक्ष गोपाल प्रसाद, समाजसेवी सुधीर यादव, उज्जवल पांडेय समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने अस्पताल की कार्यप्रणाली की जांच कराने की मांग की।

काफी देर की बातचीत के बाद पुलिस की मौजूदगी में आधे घंटे के भीतर सिविल सर्जन को मौके पर बुलाने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त करने पर सहमति जताई। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि आशीष की मौत, अस्पताल की व्यवस्था और एंबुलेंस से जुड़ी शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन तेज करेंगे।