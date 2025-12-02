Language
    बुंडू से बरेली तक सक्रिय डोडा भूस्सी का नेटवर्क बेनकाब, पलामू पुलिस ने एक क्विंटल माल के साथ दो कैरियर पकड़े

    By SachidanandEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 03:44 PM (IST)

    पलामू पुलिस ने डोडा भूस्सी तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो रांची से बरेली तक फैला है। सदर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1 क्विंटल से अधिक डोडा भूस्सी बरामद की और दो तस्करों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला कि तस्कर बुंडू से सस्ते दामों पर डोडा भूस्सी खरीदकर बरेली में ऊंचे दामों पर बेचते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू पुलिस ने डोडा भूस्सी तस्करी के उस सक्रिय रूट पर एक बार फिर चोट की है, जो रांची के बुंडू से शुरू होकर सीधे बरेली तक जुड़ता है। जिले के सदर थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1 क्विंटल 1 किलो 870 ग्राम डोडा भूस्सी बरामद करते हुए दो तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामदगी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस रास्ते से संचालित नेटवर्क अब संगठित रूप ले चुका है।

    कमीशन पर चलने वाले कैरियर, बड़े खिलाड़ी अब भी पर्दे के पीछे

    गिरफ्तार आरोपी बरेली थाना क्षेत्र के पुराना शहर एजाज नगर गोट्टिया निवासी मोहम्मद चांद (23 वर्ष ) और जीशान (30 वर्ष ) सिर्फ कैरियर के रूप में काम कर रहे थे। पुलिस के अनुसार, चांद के कुछ रिश्तेदार पहले से इस अवैध धंधे से जुड़े हैं। दोनों की भूमिका केवल माल लाने और पहुंचाने तक सीमित रही।

    पहली बार पकड़े जाने के कारण इनका कोई पुराना आपराधिक रिकार्ड नहीं है। मामले में सदर थाना कांड संख्या 133/25 दर्ज कर दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15/22 के तहत जेल भेज दिया गया है।

    गिरफ्तार तस्करों ने बताया कि वे बुंडू थाना क्षेत्र के चक गांव से डोडा भूस्सी 1400–1500 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदते थे। बरेली पहुंचने पर यही माल 7000–8000 रुपये प्रति किलो तक बिक जाता है। होटल, ढाबों और घरेलू उपयोग में इसके बढ़ते इस्तेमाल के कारण बरेली में इसकी मांग लगातार ऊंची रहती है, जिससे तस्करी का यह नेटवर्क सक्रिय बना हुआ है।

    इंटेलिजेंस इनपुट पर चला अभियान, ढाबा के पास रोकी गई कार

    एक दिसंबर की दोपहर एसपी रीष्मा रमेशन को गुप्त सूचना मिली कि डोडा भूस्सी से लदी यूपी नंबर की अर्टिगा कार पांकी रोड की ओर से पंडवा मोड़ की तरफ जा रही है। निर्देश पर सदर थाना प्रभारी लालजी ने सिंगरा कला स्थित घर-आंगन ढाबा के पास चेकिंग अभियान शुरू कराया।

    कुछ ही देर में यूपी 25 डीवाई 0589 नंबर की कार रोकी गई। बोरे खोलते ही पुलिस की पुष्टि हो गई। कार में चार बोरा में एक क्विंटल एक किलो 870 ग्राम डोडा भूस्सी लदा था। कार के साथ तीन स्मार्टफोन भी जब्त किए गए।

    कार्रवाई में पुलिस उपाधीक्षक (परी.) राजीव रंजन, सअनि सुजीत कुमार पांडेय, सअनि पंकज कुमार तिवारी, आरक्षी बचन राम, बिनय कुमार सिंह, चंद्र प्रकाश भगत और चालक आरक्षी रामाशीष सिंह शामिल थे।

    यह तीसरी घटना है जिसमें पलामू से डोडा भूस्सी तस्करी का तार सीधे बरेली से जुड़ा पाया गया है। इससे पहले लेस्लीगंज और पिपरा थाना क्षेत्रों में ऐसे मामले पकड़े गए हैं। लगातार सामने आ रहे मामलों से संकेत मिलता है कि बरेली सप्लाई चेन अब संगठित रूप ले चुकी है और कैरियर अलग-अलग जिलों से भर्ती किए जा रहे हैं। - रीष्मा रमेशन, एसपी, पलामू