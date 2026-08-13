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    अब थाने में ही सुनी जाएगी जनता की शिकायत, रोज लगेगा दरबार; पलामू SP ने दिए निर्देश  

    By Sachidanand Kumar Edited By: Mansi Kumari
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 10:39 AM (IST)

    पलामू पुलिस ने कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई नई पहल की हैं। एसपी कपिल चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनता दरबार, सीसीटीवी और बीट पुलिसिंग प ...और पढ़ें

    पलामू एसपी कपिल चौधरी की अपराध गोष्ठी में सख्त निर्देश। जागरण

    पलामू एसपी कपिल चौधरी की अपराध गोष्ठी में सख्त निर्देश। जागरण

    HighLights

    1. थानों में प्रतिदिन सुबह 11 से 2 बजे तक जनता दरबार।

    2. पेट्रोल पंप, स्कूल, अस्पताल आदि पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे।

    जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू पुलिस ने कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए कई नई पहल शुरू की हैं। बुधवार को पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी की अध्यक्षता में ब्लॉक-बी स्थित सभागार में आयोजित मासिक अपराध गोष्ठी में जिले के सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक, थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी और शाखा प्रभारियों को अपराध नियंत्रण के लिए सख्त दिशा-निर्देश दिए गए।

    बैठक में अपराध नियंत्रण, लंबित कांडों के अनुसंधान, अपराधियों पर निगरानी, लंबित वारंट एवं कुर्की के निष्पादन, अवैध मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री पर रोक, डायल-112 की प्रभावशीलता, बीट पुलिसिंग तथा पिछले माह दिए गए निर्देशों की समीक्षा की गई।

    इसके अलावा पिछले दस वर्षों में जेल से छूटे लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, चोरी और गृहभेदन के आरोपितों का सत्यापन कर उन पर नियमित निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। बैठक में पुलिसिंग को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नई व्यवस्था के तहत गश्ती दल की मॉनिटरिंग हेतु क्यूआर कोड स्कैनिंग सिस्टम लागू करने पर भी जोर दिया गया।

    नई पहल के तहत तीन बड़े निर्देश

    जिले के सभी थानों में प्रतिदिन सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जनता दरबार लगाया जाएगा, जहां थाना प्रभारी स्वयं लोगों की शिकायतें सुनकर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। थाना क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंप, अस्पताल, स्कूल, होटल, प्रमुख चौक-चौराहों तथा थाना के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने की दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

    बीट पुलिसिंग के अनुरूप थानों में कार्यों का सुव्यवस्थित कार्य-विभाजन सुनिश्चित करने को कहा गया। एसपी ने स्पष्ट किया कि इन सभी निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा आगामी माह आयोजित होने वाली अपराध गोष्ठी में की जाएगी। इससे जिले में अपराध नियंत्रण, पुलिस की जवाबदेही और आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

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