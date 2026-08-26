पलामू में युवक के पेट में लगी गोली, एक घंटे बाद पहुंचा अस्पताल; जांच में जुटी पुलिस
मेदिनीनगर के जेलहाता चौक पर एक युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है क्योंकि युवक एक घंटे बाद अस्पताल पहुंचा और उसे गोली लगने का कारण भी नहीं पता।
HighLights
मेदिनीनगर के जेलहाता चौक पर युवक को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी।
घायल युवक एक घंटे बाद अस्पताल पहुंचा, पुलिस जांच में जुटी।
संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। शहर थाना क्षेत्र के जेलहाता चौक के पास मंगलवार की रात संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक को गोली लग गई। गोली युवक के पेट में लगी है। घायल युवक को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक की पहचान लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के सोनबरसा गांव निवासी जितेंद्र कुमार पासवान के रूप में हुई है।
बताया जाता है कि जितेंद्र कुमार पासवान बैरिया चौक के पास एक आर्किटेक्ट के यहां काम करता है। पुलिस के अनुसार, युवक को मंगलवार रात करीब 8:30 बजे गोली लगी, जबकि वह रात 9:30 बजे के बाद अस्पताल में भर्ती हुआ। घटना और अस्पताल पहुंचने के बीच करीब एक घंटे के अंतर को पुलिस संदिग्ध मानकर जांच कर रही है।
गोली कैसे लगी, युवक को नहीं पता
पुलिस को दिए बयान में युवक ने बताया है कि वह जेलहाता चौक के पास था। अचानक उसके पेट से खून निकलने लगा। इसके बाद उसे गोली लगने का एहसास हुआ। हालांकि, गोली कैसे लगी और किसने चलाई, इसकी उसे स्पष्ट जानकारी नहीं है।
घटनास्थल और घर अस्पताल के काफी करीब
पुलिस के अनुसार, घायल युवक का घर अस्पताल से करीब 400 मीटर की दूरी पर है। वहीं, घटनास्थल से अस्पताल पहुंचने में भी महज पांच से सात मिनट का समय लगता है। इसके बावजूद युवक करीब एक घंटे बाद अस्पताल पहुंचा। इसी वजह से पुलिस घटना को संदिग्ध मानते हुए सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।
सभी बिंदुओं पर जांच कर रही पुलिस
सदर एसडीपीओ राजेश यादव ने बताया कि घटना पूरी तरह संदिग्ध प्रतीत हो रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने भी बताया कि गोली लगने के करीब एक घंटे बाद युवक अस्पताल में भर्ती हुआ है। उसका घर अस्पताल से दो-तीन मिनट की दूरी पर और घटनास्थल पांच से सात मिनट की दूरी पर है। पुलिस घटना के हर पहलू की जांच कर रही है।इधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद युवक के स्वजन और शुभचिंतक भी मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचे। पुलिस घायल युवक से मिली जानकारी के आधार पर घटना की वास्तविक स्थिति का पता लगाने में जुटी है।