पलामू में जमीन विवाद ने लिया हिंसक रूप, लाठी-डंडे से मारपीट में 14 घायल; दो महिलाओं की हालत गंभीर

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के केकतुआ गांव में जमीन विवाद को लेकर मंगलवार को दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे, जिसमें महिला-पुरुष समेत 14 लोग घायल हो गए।

सभी घायलों को इलाज के लिए मेदनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो महिलाओं की हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के अनुसार, जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्ष गांव में आमने-सामने आए थे। कहासुनी के बाद विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। घटना में एक पक्ष के सुनीता देवी, संतोष राम, संजय राम, अनुज राम और अजय राम घायल हुए।