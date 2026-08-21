Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पलामू में नेशनल हाईवे निर्माण स्थल पर गोलीबारी, दो मजदूर घायल; राहुल दुबे गिरोह का पर्चा मिला

By Sachidanand Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Fri, 21 Aug 2026 09:45 AM (IST)

पलामू के सतबरवा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-139 के फोरलेन निर्माण स्थल पर अपराधियों ने फायरिंग की, जिसमें पश्चिम बंगाल के दो मजदूर घायल हो गए।

फायरिंग के बाद जांच करती पुलिस। फोटो जागरण

फायरिंग के बाद जांच करती पुलिस। फोटो जागरण

HighLights

  1. पलामू में नेशनल हाईवे-139 निर्माण स्थल पर फायरिंग हुई।

  2. गोली लगने से पश्चिम बंगाल के दो मजदूर घायल हुए।

  3. पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह का पर्चा बरामद किया।

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के रजडेरवा में नेशनल हाईवे-139 के फोरलेन निर्माण स्थल पर गुरुवार की देर रात अपराधियों ने फायरिंग कर दी। घटना में वहां काम कर रहे दो मजदूर गोली लगने से घायल हो गए। दोनों मजदूर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के रहने वाले हैं।

घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।घायलों की पहचान अजय हांसदा और संजय हांसदा के रूप में हुई है। अजय के पैर में, जबकि संजय के पेट में गोली लगी है।

दोनों को तत्काल इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों को रिम्स रेफर किया गया है। चिकित्सकों के अनुसार दोनों की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है।

घटनास्थल से चार खोखा और पर्चा बरामद

घटना की सूचना मिलने के बाद पलामू एसपी कपिल चौधरी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मौके से चार खोखा बरामद किया है। इसके अलावा राहुल दुबे गिरोह से जुड़ा एक पर्चा भी मिलने की बात सामने आई है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि रजडेरवा में नेशनल हाईवे का फ्लाईओवर निर्माणाधीन है। निर्माण स्थल के ऊपर ही मजदूरों के रहने के लिए अस्थायी कैंप बनाया गया है। गुरुवार की देर रात करीब दो बजे के बाद बाइक सवार दो अपराधी कैंप के पास पहुंचे और फायरिंग कर फरार हो गए।

अपराधियों की तलाश में सर्च अभियान

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों द्वारा सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि फायरिंग के पीछे अपराधियों का मकसद क्या था और घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे। घटना के बाद पुलिस ने निर्माण स्थल की सुरक्षा व्यवस्था और आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी है।

यह भी पढ़ें- झारखंड में कृषि उपकरणों पर 80% तक अनुदान, किसानों को मिलेगा आधुनिक खेती का लाभ