झारखंड में मछली बंटवारे को लेकर मर्डर: धर्मेंद्र को डैम में धक्का देकर चले गए दोस्त, लौटकर देखा तो मिली लाश

संवाद सूत्र, छतरपुर (पलामू)। छतरपुर थाना की पुलिस ने क्षेत्र के देवगन डैम के किनारे 1 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में मिले धर्मेंद्र राम के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, मछली पकड़ने के दौरान जाल लगाने और मछली के बंटवारे को लेकर हुए विवाद में धर्मेंद्र राम को उसके साथियों ने धक्का दे दिया, जिससे वह डैम के पानी में गिर गया और डूबने से उसकी मौत हो गई।

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) प्रशांत कुमार ने शावर बताया कि मामले में देवगन निवासी अशोक पासवान (48) और तिलहरवा टोला निवासी सुदेश भुइंया (56) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि 1 अगस्त को देवगन डैम के किनारे धर्मेंद्र राम का शव बरामद हुआ था। मृतक की पत्नी रानी देवी के लिखित आवेदन पर छतरपुर थाना कांड संख्या 123/26 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। जांच के दौरान दोनों आरोपियों की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया।

धक्का देकर गिराया फिर चिंता होने पर वापस लौटे पूछताछ में दोनों आरोपित ने पुलिस को बताया कि वे धर्मेंद्र राम के साथ डैम में जाल लगाकर मछली पकड़ने गए थे। इसी दौरान मछली के बंटवारे को लेकर तीनों के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर उन्होंने धर्मेंद्र को धक्का दे दिया, जिससे वह संतुलन खोकर डैम के पानी में गिर गया।

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