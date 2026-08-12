जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी: पलामू में CID की दबिश, 2 शिक्षकों की तलाश तेज

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले में बुधवार को सीआईडी की टीम ने पलामू में छापामारी की। सीआईडी की टीम गिरफ्तारी वारंट लेकर दो शिक्षकों को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन दोनों अपने-अपने घरों पर नहीं मिले।

इस कार्रवाई में सीआईडी के अधिकारियों के साथ पलामू पुलिस की टीम भी शामिल रही। जानकारी के अनुसार, इससे पहले तीन अगस्त को सीआईडी और पलामू पुलिस की संयुक्त टीम ने मेदिनीनगर और नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में छापामारी की थी।

इस दौरान नौडीहा बाजार निवासी सरकारी शिक्षक संतोष कुमार सिंह तथा मेदिनीनगर के हनुमान नगर निवासी शिक्षक रविशंकर कुमार के आवासों की तलाशी ली गई थी। जांच के दौरान दोनों के घरों से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे।

बुधवार को सीआईडी की टीम गिरफ्तारी वारंट के साथ एक बार फिर दोनों शिक्षकों के ठिकानों पर पहुंची। शिक्षक संतोष कुमार सिंह के मेदिनीनगर के हमीदगंज स्थित आवास पर भी टीम ने दबिश दी, लेकिन दोनों आरोपी शिक्षक फरार मिले।

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