जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी: पलामू में CID की दबिश, 2 शिक्षकों की तलाश तेज
जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले में सीआईडी ने पलामू में छापामारी की। गिरफ्तारी वारंट के साथ पहुंची टीम को दो आरोपी शिक्षक अपन ...और पढ़ें
HighLights
जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में पलामू में सीआईडी की छापामारी।
गिरफ्तारी वारंट के साथ दो आरोपी शिक्षकों की तलाश जारी।
सीआईडी टीम को शिक्षक अपने ठिकानों पर नहीं मिले।
जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले में बुधवार को सीआईडी की टीम ने पलामू में छापामारी की। सीआईडी की टीम गिरफ्तारी वारंट लेकर दो शिक्षकों को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन दोनों अपने-अपने घरों पर नहीं मिले।
इस कार्रवाई में सीआईडी के अधिकारियों के साथ पलामू पुलिस की टीम भी शामिल रही। जानकारी के अनुसार, इससे पहले तीन अगस्त को सीआईडी और पलामू पुलिस की संयुक्त टीम ने मेदिनीनगर और नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में छापामारी की थी।
इस दौरान नौडीहा बाजार निवासी सरकारी शिक्षक संतोष कुमार सिंह तथा मेदिनीनगर के हनुमान नगर निवासी शिक्षक रविशंकर कुमार के आवासों की तलाशी ली गई थी। जांच के दौरान दोनों के घरों से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए थे।
बुधवार को सीआईडी की टीम गिरफ्तारी वारंट के साथ एक बार फिर दोनों शिक्षकों के ठिकानों पर पहुंची। शिक्षक संतोष कुमार सिंह के मेदिनीनगर के हमीदगंज स्थित आवास पर भी टीम ने दबिश दी, लेकिन दोनों आरोपी शिक्षक फरार मिले।
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मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों शिक्षकों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापामारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में पलामू पुलिस ने सीआईडी का पूरा सहयोग किया है।