NPU में 'टीचिंग असिस्टेंट' की भर्ती: पोस्ट ग्रेजुएट टॉपर और नेट/PhD धारकों के लिए सुनहरा अवसर
नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर टॉपरों और नेट/पीएचडी धारकों से शिक्षण सहायक पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। यह नियुक्ति दूरस्थ ...और पढ़ें
HighLights
स्नातकोत्तर टॉपर और नेट/पीएचडी धारकों के लिए भर्ती।
दूरस्थ सरकारी कॉलेजों में अस्थायी शिक्षण सहायक पद।
मासिक मानदेय 15,000 से 18,000 रुपये निर्धारित।
जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय (एनपीयू) ने स्नातकोत्तर में टॉपर (गोल्ड मेडलिस्ट) तथा स्नातकोत्तर के साथ नेट या पीएचडी की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को पूर्णतः अस्थायी आधार पर शिक्षण सहायक नियुक्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
विश्वविद्यालय ने 27 अगस्त को इस संबंध में सूचना जारी की है। यह निर्णय विश्वविद्यालय की 94वीं तथा 19वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में किया गया है।
चयनित शिक्षण सहायकों को एनपीयू के अंतर्गत दूरस्थ क्षेत्रों में नवस्थापित सरकारी महाविद्यालयों में कक्षाएं लेने और अन्य शैक्षणिक कार्यों में सहयोग के लिए पदस्थापित किया जाएगा।
विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य संकाय के विभिन्न विषयों में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार नियुक्ति की जाएगी।
योग्यता के अनुसार तय होगा मानदेय
स्नातकोत्तर में टॉपर अथवा गोल्ड मेडलिस्ट अभ्यर्थियों को 15 हजार रुपये प्रतिमाह, जबकि स्नातकोत्तर के साथ नेट या पीएचडी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 18 हजार रुपये प्रतिमाह का निश्चित मानदेय दिया जाएगा। चयन में विश्वविद्यालय के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
परीक्षा कार्य में भी ली जाएगी सेवा
शिक्षण सहायकों को कक्षा संचालन के अलावा संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के निर्देश पर इनविजिलेशन, आंतरिक परीक्षा के मूल्यांकन सहित अन्य शैक्षणिक कार्यों में भी लगाया जा सकेगा। उन पर विश्वविद्यालय की घोषित छुट्टियां और निर्धारित कार्य अवधि लागू होगी।
डीएसडब्ल्यू प्रो. एसके पांडेय ने बताया कि नियुक्ति से संबंधित सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है।
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