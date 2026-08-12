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    झारखंड में 608 युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार प्रशिक्षण, खादी आयोग देगा मशीनें और उपकरण

    By Sachidanand Kumar Edited By: Chandan Sharma
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 12:15 PM (IST)

    खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) झारखंड में 608 बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण के बाद लाभार्थियों को अनुदान पर मशीनें औ ...और पढ़ें

    स्थानीय संसाधनों और बाजार की मांग के अनुरूप युवाओं को दिया जाएगा स्वरोजगार का प्रशिक्षण।

    स्थानीय संसाधनों और बाजार की मांग के अनुरूप युवाओं को दिया जाएगा स्वरोजगार का प्रशिक्षण।

    HighLights

    1. खादी आयोग 608 युवाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण देगा।

    2. प्रशिक्षण के बाद अनुदान पर मशीनें और उपकरण मिलेंगे।

    3. स्थानीय संसाधनों के अनुरूप विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण।

    जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। झारखंड के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), रांची ने खादी विकास योजना और ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत 608 बेरोजगार युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने की पहल की है।

    प्रशिक्षण पूरा होने के बाद लाभुकों को अनुदान पर मशीन, टूलकिट और आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। आयोग ने इस योजना के संचालन के लिए एनजीओ, सहकारी समितियों, ट्रस्ट और अर्द्धसरकारी संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

    प्रशिक्षण स्थानीय संसाधनों और बाजार की मांग के अनुरूप होगा। प्रशिक्षण में मधुमक्खी पालन, इमली प्रसंस्करण, पॉपकॉर्न निर्माण, कुंभकारी, पेपर प्लेट एवं दोना निर्माण, सबाई घास से रस्सी निर्माण, एसी और मोबाइल मरम्मत, सिलाई तथा लेदर के जूता-चप्पल निर्माण व मरम्मत जैसे व्यवसाय शामिल हैं।

    अनुदान पर मिलेंगे उपकरण

    योजना के तहत सामान्य वर्ग के लाभुकों को उपकरण की लागत का केवल 20 प्रतिशत, जबकि एससी-एसटी वर्ग को 10 प्रतिशत अंशदान देना होगा। बीपीएल परिवारों के लाभुकों को किसी प्रकार का अंशदान नहीं देना पड़ेगा। योजना में एससी-एसटी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

    उत्पादों की बिक्री के लिए बनेंगे खादी संस्थान

    खादी आयोग प्रशिक्षण के बाद तैयार उत्पादों के विपणन की व्यवस्था भी करेगा। इसके लिए राज्यभर में नए खादी संस्थान स्थापित किए जाएंगे, ताकि स्थानीय उत्पादों को बाजार मिल सके। आयोग का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण, उपकरण और बाजार उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है।

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    इस प्रकार होगी प्रशिक्षणार्थियों की संख्या

    क्र. सं. गतिविधि संख्या
    1 मधुमक्खी पालन 60
    2 इमली प्रसंस्करण 100
    3 पॉपकॉर्न निर्माण 40
    4 कुंभकारी 140
    5 पेपर प्लेट एवं दोना निर्माण 40
    6 सबाई घास से रस्सी निर्माण 40
    7 एसी मरम्मत 20
    8 मोबाइल मरम्मत 20
    9 सिलाई 20
    10 लेदर जूता-चप्पल निर्माण 20
    11 लेदर जूता-चप्पल मरम्मत (एसटी वर्ग) 28
    कुल   528