शौच के लिए गए युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती

संवाद सहयोगी, जागरण (पलामू)। पाटन थाना क्षेत्र के कांके नावाडीह गांव निवासी अशोक सिंह के 20 वर्षीय पुत्र रवि कुमार सिंह को शुक्रवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे नाजुक हालत में मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमएमसीएच) में भर्ती कराया गया है।

सूत्रों के अनुसार, रवि कुमार सिंह रात में खेत में शौच के लिए गए थे। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक, जिन्होंने अपना चेहरा बांध रखा था, मौके पर पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। दोनों ने रवि को चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

हमलावरों की पहचान करने में जुटी पुलिस हमले के बाद रवि खेत में ही खून से लथपथ पड़े रहे। कुछ देर बाद गांव के ही एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। उसने तुरंत घटना की सूचना स्वजनों को दी। स्वजन मौके पर पहुंचे और रवि को तत्काल एमएमसीएच ले गए, जहां उसकी स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।