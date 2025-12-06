Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शौच के लिए गए युवक पर चाकू से जानलेवा हमला, नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती

    By SachidanandEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 12:05 PM (IST)

    एक युवक शौच के लिए गया था, जहाँ अज्ञात हमलावरों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    चाकू से हमला

    संवाद सहयोगी, जागरण (पलामू)। पाटन थाना क्षेत्र के कांके नावाडीह गांव निवासी अशोक सिंह के 20 वर्षीय पुत्र रवि कुमार सिंह को शुक्रवार देर रात अज्ञात अपराधियों ने चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे नाजुक हालत में मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल (एमएमसीएच) में भर्ती कराया गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सूत्रों के अनुसार, रवि कुमार सिंह रात में खेत में शौच के लिए गए थे। इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक, जिन्होंने अपना चेहरा बांध रखा था, मौके पर पहुंचे और अचानक हमला कर दिया। दोनों ने रवि को चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

    हमलावरों की पहचान करने में जुटी पुलिस

    हमले के बाद रवि खेत में ही खून से लथपथ पड़े रहे। कुछ देर बाद गांव के ही एक व्यक्ति की नजर उस पर पड़ी। उसने तुरंत घटना की सूचना स्वजनों को दी। स्वजन मौके पर पहुंचे और रवि को तत्काल एमएमसीएच ले गए, जहां उसकी स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।

    घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल पुलिस चौकी की टीम अस्पताल पहुंची और स्वजनों से पूछताछ कर घटना के कारण और हमलावरों की पहचान से संबंधित जानकारी जुटाने में लग गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।