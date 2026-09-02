बारिश ने रोकी रेल की रफ्तार, ट्रैक तक पहुंचा पानी; पलामू में डाउन लाइन पर परिचालन ठप

संवाद सूत्र, हैदरनगर (पलामू)। मूसलाधार बारिश के कारण पंडित दीन दयाल उपाध्याय मंडल के सोननगर-गढ़वा रोड रेलखंड पर मंगलवार की सुबह कोसीआरा और मोहम्मदगंज रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक तक आहार का पानी पहुंच गया। इससे रेल परिचालन प्रभावित हुआ।

यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ट्रेनों को प्रभावित क्षेत्र में धीमी गति से चलाया गया। जानकारी के अनुसार, रेलवे लाइन के समीप स्थित आहार का पिंड तेज बारिश और पानी के दबाव के कारण टूट गया। इसके बाद पानी तेज बहाव के साथ रेलवे ट्रैक की ओर पहुंचने लगा।

स्थिति को देखते हुए रेलवे अधिकारियों ने तत्काल एहतियाती कदम उठाते हुए डाउन लाइन पर परिचालन रोक दिया, जबकि दूसरी लाइन से ट्रेनों का परिचालन जारी रखा गया। रेलवे अधिकारी लगातार कर रहे निगरानी जपला के ट्रैफिक इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। रेलवे अधिकारी लगातार ट्रैक की निगरानी कर रहे हैं। पानी का स्तर कम होने के बाद ट्रैक की सुरक्षा जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद डाउन लाइन पर भी परिचालन सामान्य रूप से बहाल किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रभावित क्षेत्र में ट्रेनों को धीमी गति से चलाया जा रहा है। ट्रैक पर पानी पहुंचने की सूचना के बाद रेलवे अधिकारियों की टीम मौके की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है।