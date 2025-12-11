Jharkhand News: दो दिनों में मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के लाभुकों को मिलेगा नवंबर माह का भुगतान, पोर्टल में नया आवेदन एंट्री का विकल्प बंद

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत पलामू जिले के 3,51,580 लाभुकों को नवंबर माह की राशि एक-दो दिनों के भीतर मिल जाएगी। जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से भुगतान के लिए तैयार बिल ट्रेजरी को भेज दिया गया है। ट्रेजरी द्वारा बिल पास होते ही लाभुकों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एक-दो दिनों में लाभुकों के आधार लिंक बैक खाता में रुपये मिल जाएंगे। इससे जिले में मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के 3,51,580 लाभुक लाभान्वित होंगे। इसके पहले नवंबर माह में 3,51,580 लाभुकों को मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत अक्टूबर माह का 2500-2500 रुपये आधार लिंक बैंक खातों में भेजे गए थे।

योजना के लिए 5 अरब 59 करोड़ 50 लाख आवंटित राज्य सरकार ने मई माह में पलामू जिले के लाभुकों के लिए 5 अरब 59 करोड़ 50 लाख रुपये आवंटित किए थे। उसी आवंटित राशि से सरकार के निर्देश के आलोक में मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के लाभुकाें को भुगतान किया जा रहा है। 11 नवंबर को लाभुकों के बैंक खाते में राशि भेज दी गई है। जो एक-दो दिन में सभी लाभुकों को उपलब्ध हो जाएगी।