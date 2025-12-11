Language
    Jharkhand News: दो दिनों में मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के लाभुकों को मिलेगा नवंबर माह का भुगतान, पोर्टल में नया आवेदन एंट्री का विकल्प बंद

    By Sachidanand Kumar Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 05:17 PM (IST)

    झारखंड के पलामू जिले में मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के लाभुकों को नवंबर माह का भुगतान दो दिनों में किया जाएगा। पोर्टल में नया आवेदन एंट्री का विक ...और पढ़ें

     मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के लाभुकों को नवंबर माह की राशि एक-दो दिनों के भीतर मिल जाएगी।

    जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत पलामू जिले के 3,51,580 लाभुकों को नवंबर माह की राशि एक-दो दिनों के भीतर मिल जाएगी।

    जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग की ओर से भुगतान के लिए तैयार बिल ट्रेजरी को भेज दिया गया है। ट्रेजरी द्वारा बिल पास होते ही लाभुकों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

    एक-दो दिनों में लाभुकों के आधार लिंक बैक खाता में रुपये मिल जाएंगे। इससे जिले में मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के 3,51,580 लाभुक लाभान्वित होंगे। इसके पहले नवंबर माह में 3,51,580 लाभुकों को मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के तहत अक्टूबर माह का 2500-2500 रुपये आधार लिंक बैंक खातों में भेजे गए थे।

    योजना के लिए 5 अरब 59 करोड़ 50 लाख आवंटित

    राज्य सरकार ने मई माह में पलामू जिले के लाभुकों के लिए 5 अरब 59 करोड़ 50 लाख रुपये आवंटित किए थे। उसी आवंटित राशि से सरकार के निर्देश के आलोक में मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना के लाभुकाें को भुगतान किया जा रहा है। 11 नवंबर को लाभुकों के बैंक खाते में राशि भेज दी गई है। जो एक-दो दिन में सभी लाभुकों को उपलब्ध हो जाएगी।

    तकनीकी गड़बड़ी के कारण आनलाइन पंजीकरण ठप

    दिसंबर माह में राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मंइयां सम्मान योजना का पोर्टल लांच किया था, जिसमें आनलाइन आवेदन की जिम्मेदारी सीओ सह बीडीओ कार्यालय को दी गई थी।

    लेकिन लांचिंग के तुरंत बाद तकनीकी गड़बड़ी आने से आनलाइन पंजीकरण ठप हो गया। वर्तमान में पोर्टल पर नए आवेदन की एंट्री का विकल्प उपलब्ध नहीं है।

    फिलहाल जिले की 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की 3,49,080 महिला लाभुकों को योजना का लाभ मिल रहा है। इन महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
     

    “मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत जिले के 3,51,580 लाभुकों के बैंक खातों में नवंबर माह की राशि भेजी जाएगी। बैंक को गुरुवार को आदेश दे दिया गया है। एक-दो दिनों में सभी लाभुकों को योजना की राशि मिल जाएगी।”
    - नीरज कुमार, सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, पलामू