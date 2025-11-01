Jharkhand Crime: पलामू में दिनदहाड़े चली गोली, गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती
झारखंड के पलामू जिले में दिनदहाड़े गोलीबारी की घटना हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपराधियों की तलाश जारी है और इलाके में दहशत का माहौल है।
संवादसूत्र, हैदरनगर (पलामू)। शनिवार की सुबह हैदरनगर हाई स्कूल मैदान में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब दो बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान नीरज चंद्रवंशी उर्फ मंटू (22 वर्ष) के रूप में की गई है।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नीरज का घर हाई स्कूल मैदान के ठीक सामने है। घटना सुबह करीब आठ बजे की बताई जा रही है। गोली मारने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को तुरंत हैदरनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सक ने बेहतर इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद रेफर कर दिया है।
घटना की सूचना मिलते ही हैदरनगर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी अभियान चला रही है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है।
