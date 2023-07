घर से खुशी-खुशी लौटे सीआरपीएफ के जवान ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी, जांच में जुटी टीम

सदर थाना क्षेत्र के चियांकी स्थित 112 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वाहिनी मुख्यालय में सोमवार के तड़के करीब तीन बजे एक जवान प्रांजल नाथ ने अपने सर्विस रायफल से खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। प्रांजल अभी 8 जुलाई को ही दो महीने की छुट्टी के बाद घर से वापस कैंप लौटा था। उसने ऐसा कदम क्‍यों उठाया इसकी जांच की जा रही है।

मृत जवान प्रांजल नाथ की एक फाइल फाेटाे।

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। सदर थाना क्षेत्र के चियांकी स्थित 112 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के वाहिनी मुख्यालय में सोमवार के तड़के करीब तीन बजे एक जवान प्रांजल नाथ ने अपने सर्विस रायफल से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गाेली की आवाज सुनते ही वाहिनी मुख्यालय में हड़कंप मच गया। 8 जुलाई को ही दो महीने की छुट्टी के बाद लौटा था कैंप मौके पर पहुंचे वरीय अधिकारी व कर्मियों ने प्रांजल का शव देखकर इसकी सूचना वरीय अधिकारियों को दी। बाद में स्थानीय पुलिस की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कालेज अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार, प्रांजल दास आसाम का रहने वाला था। वह दो दिन पूर्व 8 जुलाई को दो माह की छुट्टी के बाद वापस कैंप लौटा था। सीआरपीएफ ने इस मामले की आंतरिक जांच शुरू कर दी है। इस दौरान मृतक के कमरे की भी तलाशी ली गई है। शव को पैतृक घर भेजने की तैयारी जारी वहीं, शव को मृत जवान के पैतृक घर भेजे जाने की तैयारी की जा रही थी। बता दें कि सीआरपीएफ की 112 वाहिनी को लातेहार जिले के अति सूदूरवर्ती क्षेत्रों में तैनात किया गया है। नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाल बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में स्थानीय पुलिस की मदद से 112 सीआरपीएफ आपरेशन ऑक्टोपास भी चला रही है। जवान अमित सिंह ने भी खुद को मारी थी गोली इसी साल की शुरुआत में गोइलकेरा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र आराहासा में स्थित सीआरपीएफ कैंप में तैनात जवान अमित सिंह ने भी खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। मृतक जम्मू-कश्मीर के जम्मू के बिसाना थाना क्षेत्र के लसवारा गांव का रहने वाला था, जिसने अपने इंसास रायफल से गर्दन पर गोली मारी। हालांकि, इससे पहले उसने आठ राउंड फायरिंग की, जिससे कैंप में हड़कंप मच गया। इस घटना को लेकर बताया गया कि अमित पारिवारिक समस्या के कारण तनाव में था और इसी के चलते उसने यह कदम उठाया। गौरतलब है कि अमित साल 2005 में ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में बतौर कांस्टेबल बहाल हुआ था।

Edited By: Arijita Sen