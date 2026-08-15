झारखंड: पत्नी की हत्या के बाद भागने की फिराक में था पति, पुलिस ने 5 मिनट में दबोचा
मेदिनीनगर के कौड़िया गांव में पति रणजीत कुमार सिंह ने विवाद के बाद पत्नी काजल कुमारी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को घटना के महज 5 मिनट के भीतर गिरफ्तार कर लिया।
HighLights
पति रणजीत सिंह ने धारदार हथियार से की पत्नी की हत्या।
मेदिनीनगर के कौड़िया गांव में हुई वारदात, विवाद बना कारण।
पुलिस ने आरोपी पति को घटना के 5 मिनट में दबोचा।
संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। सदर थाना क्षेत्र के कौड़िया गांव में शनिवार को रात आठ बजे पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर हुए विवाद के बाद पति रणजीत कुमार सिंह ने अपनी पत्नी काजल कुमारी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।
गंभीर चोट लगने के कारण काजल की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपित पति मौके से फरार होने की फिराक में था।
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सदर थाना प्रभारी अफजल अंसारी और एएसआई नबी अंसारी पुलिस टीम के साथ तत्काल कौड़िया गांव पहुंचे।
पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल के आसपास छानबीन शुरू की और महज करीब पांच मिनट के अंदर आरोपी रणजीत कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई से आरोपित को भागने का मौका नहीं मिल सका। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे घटना के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। इधर, घटना की सूचना मिलने के बाद गांव में भी सनसनी फैल गई। आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई।
पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया। पुलिस के अनुसार, हत्या के पीछे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए मामले की जांच की जा रही है। साथ ही घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार और अन्य साक्ष्यों की भी तलाश की जा रही है।
पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद घटना से जुड़े अन्य तथ्यों के स्पष्ट होने की उम्मीद है।