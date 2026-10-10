दुर्गा पूजा पंडालों के लिए बिजली दरें तय, पलामू में बिना मीटर नहीं मिलेगा अस्थायी कनेक्शन

जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। दुर्गापूजा के दौरान पूजा पंडालों में सुरक्षित और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने अस्थायी बिजली कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क का रेट चार्ट जारी किया है।

घरेलू और गैर-घरेलू श्रेणियों में एक से 10 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए अलग-अलग शुल्क तय किए गए हैं। पूजा समितियों को स्वीकृत विद्युत भार के अनुसार निर्धारित राशि जमा करनी होगी।

सुरक्षा राशि का समायोजन अंतिम मीटर रीडिंग के आधार पर

विद्युत कार्यपालक अभियंता संतोष कुमार ने स्पष्ट किया कि बिना मीटर लगाए किसी भी पूजा पंडाल को अस्थायी बिजली कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। अधिकारियों को प्रतिदिन मीटर रीडिंग लेने और वास्तविक बिजली खपत के आधार पर शुल्क की गणना करने का निर्देश दिया गया है। जमा अग्रिम सुरक्षा राशि का समायोजन अंतिम मीटर रीडिंग के आधार पर किया जाएगा।

उन्होंने विद्युत आपूर्ति प्रमंडल डालटनगंज और छतरपुर के सहायक विद्युत अभियंताओं को अपने-अपने क्षेत्रों के सभी पूजा पंडालों में नियमानुसार अस्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पूजा के दौरान बिजली आपूर्ति को व्यवस्थित रखने के साथ सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना है।