पलामू में एक ही बाइक पर सवार थे 4 युवक, अनियंत्रित होकर पलटी; इलाज के दौरान एक की मौत

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। जिले मनातू थाना क्षेत्र के पदमा गांव में गुरुवार की रात तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से बाइक सवार एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। दुर्घटना में तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तत्काल मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि एक बाइक पर चार लोग सवार थे। मृतक की पहचान लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के शाहद गांव निवासी ओम प्रकाश के रूप में हुई है। घायलों में उसी गांव के सोनू भुइयां, भरत कुमार और छोटू कुमार शामिल हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान ओम प्रकाश ने दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल तीनों युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।