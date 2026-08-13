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    JSSC-CGL पर झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का बड़ा﻿ बयान, चयनित कर्मियों का वेतन रोकने की कर दी मांग

    By Sachidanand Kumar Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 07:43 PM (IST)

    Jharkhand Congress के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने जेएसएससी-सीजीएल बहाली में कथित धांधली की जांच पूरी होने तक चयनित कर्मचारियों का वेतन रोकने और उ ...और पढ़ें

    झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की। (फाइल फोटो)

    झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. बंधु तिर्की ने जेएसएससी-सीजीएल कर्मचारियों का वेतन रोकने की मांग की।

    2. जांच पूरी होने तक चयनित को ड्यूटी से अलग रखा जाए।

    3. सरकार ने जेएसएससी-सीजीएल की न्यायिक जांच का आश्वासन दिया।

    जागरण संवाददाता, मेदिनीनगर (पलामू)। झारखंड में JPSC-JSSC की भर्ती परीक्षाओं में धांधली और नाैकरियों को बेचे जाने के कथित आरोप के खिलाफ राजधानी रांची में छात्रों का आंदोलन जारी है। इस बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और हेमंत सरकार में मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की के पिता बंधु तिर्की ने बड़ा बयान दिया है। 

    झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की ने जेएसएससी-सीजीएल बहाली में कथित गड़बड़ियों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच कहा कि जांच पूरी होने तक जेएसएससी- सीजीएल के माध्यम से चयनित अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाए और उन्हें ड्यूटी से अलग रखा जाए।

    उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने वालों को सेवा से हटाया जाए, जबकि निर्दोष अधिकारियों को पुनः योगदान करने दिया जाए। गुरुवार को पलामू परिसदन में उन्होंने कहा कि छात्र जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं और सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है।

    उन्होंने बताया कि सरकार 14वीं जेपीएससी परीक्षा के साथ वर्ष 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा कर चुकी है तथा छात्रों से लगातार संवाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा की न्यायिक जांच तीन महीने के भीतर पूरी कराने का आश्वासन दिया है और छात्रों को सरकार की मंशा पर भरोसा रखना चाहिए।

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    उन्होंने विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई पर कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया गया था। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने आगे कहा कि छात्रों के साथ सरकार लगातार बातचीत कर रही है।

    लोकसभा और विधानसभा के परिसीमन के सवाल पर कहा कि वह इसका विरोधी नहीं हैं, लेकिन आदिवासियों के सीट को नहीं घटाया जाए। जो जानकारी मिल रही है कि परिसीमन के अनुसार छह से सात सीटों को घटाया जा रहा है। यह सही नहीं है, आदिवासी चुप नहीं बैठेंगे 30 अगस्त को रांची में आदिवासियों का महाजुटान होगा।