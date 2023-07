Jharkhand News: पलामू में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर हमला, SI समेत पांच घायल

Jharkhand News घायल एसआइ मोहम्मद सलीम ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर मारपीट की सूचना थाने को मिली थी। सूचना के आलोक में करार गांव पहुंचे तो पाया कि वहां पर गोपाल भुइयां एवं मनोज पासवान पक्ष के बीच मारपीट हो रही है। बीच बचाव करने के दौरान मनोज पासवान व उसके स्वजनों ने पुलिस के जवानों पर ही हमला कर दिया। इसमें हमलोगों को चोट आई है।

पलामू में मारपीट की सूचना पर गई पुलिस पर हमला।

