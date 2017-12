चुंबन प्रतियोगिता पर विवाद, जांच शुरू; जानिए-किसने क्या कहा

झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिट्टीपाड़ा विधायक साइमन मरांडी द्वारा कराई गई चुंबन प्रतियोगिता की जांच शुरू हो गई है।

पाकुड़, जेएनएन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिट्टीपाड़ा विधायक साइमन मरांडी की ओर से डुमरिया मेला में कराई गई चुंबन प्रतियोगिता की जांच प्रशासनिक अधिकारियों ने शुरू कर दी है। उपायुक्त के निर्देश पर एसडीओ जीतेंद्र कुमार देव और डीएसपी नवनीत हेंब्रम जांच के लिए डुमरिया गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट उपायुक्त को सौंप दी जाएगी।

समाज के लिए गलत संदेशः प्रो. महेंद्र बेसरा

डुमरिया मेला में हुई चुंबन प्रतियोगिता पर साहित्यकार व केकेएम कॉलेज, पाकुड़ के व्याख्याता प्रो. महेंद्र बेसरा को नाराजगी है। उन्होंने कहा कि समाज के लिए यह अच्छा संदेश नहीं है। आदिवासी समाज में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था पर रोक लगनी चाहिए।

आदिवासी संस्कृति से खिलवाड़: हेमलाल मुर्मू

भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हेमलाल मुर्मू ने डुमरिया मेले में हुई चुंबन प्रतियोगिता पर सवाल उठाते हुए इसके लिए सीधे तौर पर झामुमो विधायक साइमन मरांडी और स्टीफन मरांडी को जिम्मेदार ठहराया है। सोमवार को भाजपा के प्रदेश कार्यालय में मीडिया से मुखातिब हेमलाल मुर्मू ने कहा कि यह झामुमो विधायकों और ईसाई मिशनरियों द्वारा रची गई साजिश है।

मिशनरियों के इशारे पर आदिवासी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोग झारखंड और संताल परगना को रोम और यरुशलम बनाने पर तुले हुए हैं। इस कृत्य के लिए दोनों विधायक सार्वजनिक रूप से माफी मांगें। हम विधानसभा अध्यक्ष से इन विधायकों को सदस्यता से निलंबित करने की मांग करेंगे।

जानिए, किसने कराई चुंबन प्रतियोगिता

देश के सबसे पिछड़े प्रखंडों में शामिल लिट्टीपाड़ा (पाकुड़, झारखंड) के डुमरिया मेला में शनिवार की शाम आयोजित चुंबन प्रतियोगिता ने बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। विकास के मामले में अत्यंत पिछड़े इस क्षेत्र में स्थानीय विधायक की ओर से आयोजित मेले में इस प्रतियोगिता की हिंदू जागरण मंच ने कड़ी निंदा की है। उसने इसे क्षेत्र के पिछड़ेपन और सांस्कृतिक विरासत से भद्दा मजाक बताया है।

झामुमो विधायक साइमन मरांडी हर साल यहां मेला का आयोजन कराते हैं। इस बार मेला में आयोजित चुंबन प्रतियोगिता खासी चर्चा में रही। मेले में पहली बार आयोजित इस प्रतियोगिता में शादीशुदा जोड़ों ने हिस्सा लिया और खुलेआम एक दूसरे का चुंबन लिया। हिंदू जागरण मंच ने इसका कड़ा विरोध किया है और इसे ईसाई मिशनरियों की साजिश बताया है। मेला में कई अन्य प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को विधायक साइमन मरांडी द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर महेशपुर के विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी भी मौजूद थे।

हिंदू जागरण मंच करेगा आंदोलन

खुलेआम चुंबन प्रतियोगिता पर हिंदू जागरण मंच के संताल परगना प्रभारी मुकेश कुमार शुक्ला ने कड़ा एतराज व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को दिग्भ्रमित करने व इसे बदमान करने का कुचक्र रचा जा रहा है। इसे किसी भी हाल में चलने नहीं दिया जाएगा। यह सब ईसाई मिशनरी के इशारे पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता के आयोजन के खिलाफ हिंदू जागरण मंच दोनों झामुमो विधायक प्रो. स्टीफन मरांडी व साइमन मरांडी के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगा। उन्होंने दोनों विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री रघुवर दास से की है।

