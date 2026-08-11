Jharkhand Band: सड़क जाम कर रहे भाजपा नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में, 4 घंटे बाद पाकुड़ में यातायात हुआ बहाल

जागरण संवाददाता, पाकुड़। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा के झारखंड बंद के आह्वान पर मंगलवार को पाकुड़ में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह करीब आठ बजे भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिरसा चौक पर सड़क जाम कर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।

भाजपा नेताओं ने कहा कि छात्रों पर लाठी-डंडे चलाने वाली सरकार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिलचिलाती धूप के बावजूद कार्यकर्ता सड़क पर डटे रहे। सड़क जाम के कारण शहर में आवागमन प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कई वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा गया।