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    Jharkhand Band: सड़क जाम कर रहे भाजपा नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में, 4 घंटे बाद पाकुड़ में यातायात हुआ बहाल

    By Rohit KumarEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 12:58 PM (IST)

    छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने पाकुड़ में झारखंड बंद के दौरान सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारी भाजपा नेताओं को हिरासत में ...और पढ़ें

    HighLights

    1. भाजपा ने छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया।

    2. पाकुड़ में बिरसा चौक पर सड़क जाम कर नारेबाजी की।

    3. पुलिस ने भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लिया।

    जागरण संवाददाता, पाकुड़। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा के झारखंड बंद के आह्वान पर मंगलवार को पाकुड़ में कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह करीब आठ बजे भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिरसा चौक पर सड़क जाम कर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।

    भाजपा नेताओं ने कहा कि छात्रों पर लाठी-डंडे चलाने वाली सरकार बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिलचिलाती धूप के बावजूद कार्यकर्ता सड़क पर डटे रहे। सड़क जाम के कारण शहर में आवागमन प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कई वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा गया।

    कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लेकर थाना ले गई

    करीब 12 बजे नगर थाना की पुलिस महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ जाम स्थल पर पहुंची। पुलिस ने सड़क जाम कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को हिरासत में लेकर अपने साथ थाना ले गई। 

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    इसके बाद सड़क जाम समाप्त हो गया और यातायात सामान्य हुआ। मौके पर भाजपा नेत्री मीरा प्रवीण सिंह, अनुग्राहित साह, हिसाबी राय, अमृत पांडेय, प्राची चौधरी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।

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