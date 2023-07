15 साल की बेटी को बीड़ी देकर बीड़ी मर्चेंट इस्माइल के पास भेजना काफी भारी पड़ गया। उसने 500 रुपये का लालच देकर पहले बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म किया और फिर उसे किसी को न बताने की धमकी दी। फिर उसका धोखे से गर्भपात कराया। लड़की इस कदर टूट चुकी थी कि उसने आखिर में पूरी सच्‍चाई अपनी मां को बता दी।

पाकुड़ में 15 साल की नाबलिग संग दुष्‍कर्म।

जागरण संवाददाता, पाकुड़। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव की 15 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। लड़की की मां ने कार्रवाई के लिए महिला थाना में आवेदन दी है। पांच सौ रुपए का लालच देकर दुष्‍कर्म पीड़िता की मां ने बताया कि वह बीड़ी बनाने का काम करती है। घटना के दिन बेटी को बीड़ी देकर बीड़ी मर्चेंट इस्माइल के पास भेजी थी। यह आठ माह पहले की बात है। उस दिन बीड़ी मर्चेंट ने पांच सौ रुपए का लालच देकर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद आरोपित ने पीड़िता को धमकी दी कि इस बारे में घरवालों को बताने की गुस्‍ताखी मत करना। इसी बीच किशोरी गर्भवती हो गई। बेहोशी का दवा खिलाकर कराया गर्भपात इधर तबीयत खराब होता देख मां ने बेटी से पूछा कि तुम्हारे पेट में अचानक से क्या हो गया है। इस पर उसने कुछ भी नहीं बताया। पीड़िता की मां ने बताया कि 11 जुलाई को सुबह करीब 10 बजे पुन: बेटी को बीड़ी देने के लिए बीड़ी मर्चेंट के घर भेजी। उस दिन आरोपित ने उनकी बेटी को चाॅकलेट में नशीला पदार्थ मिलाकर खिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई। फिर टोटो में बैठाकर किसी निजी नर्सिंग होम में गर्भपात करा दिया। बेटी की हालत देख मां रह गई दंग लड़की जब घर आई तो उसकी हालत देख मां दंग रह गई। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी, जिसके चलते उसने पूरी बात अपनी मां को बता दी। पीड़िता की मां ने महिला थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। इधर, महिला थाना प्रभारी रीतु रानी ने बताया कि इस तरह का मामला संज्ञान में नहीं आया है। अगर पीड़िता की मां ने आवेदन दी है, तो उस पर शीघ्र ही कार्रवाई होगी।

Edited By: Arijita Sen