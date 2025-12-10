Language
    पाकुड़ के आनंद कुमार भगत बने झारखंड के बेस्ट प्रिंसिपल, राष्ट्रीय स्तर पर होंगे सम्मानित

    By Bhartendu Trivedi Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    पाकुड़ के आनंद कुमार भगत झारखंड के बेस्ट प्रिंसिपल चुने गए हैं। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। आनंद कुमार भगत को शिक्षा के क्षेत्र में ...और पढ़ें

    संवाद सहयोगी, पाकुड़। जब शिक्षा की दुनिया में उत्कृष्टता को नापने का समय आता है, तब कुछ लोग अपने समर्पण और नेतृत्व से सबको प्रेरित कर देते हैं। उत्क्रमित उच्च विद्यालय डांगापाड़ा के प्रधानाध्यापक आनंद कुमार भगत उनमें से एक हैं। उन्हें “स्टार एजुकेशन अवॉर्ड्स 2025” में झारखंड का बेस्ट प्रिंसिपल चुना गया है। जो जिले के लिए अत्यंत गौरव का विषय है।

    यह राष्ट्रीय स्तर का सम्मान उन शिक्षकों और शैक्षणिक नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मेहनत, नवाचार और प्रतिबद्धता से खास पहचान बनाई हो। आनंद का चयन “बेस्ट प्रिंसिपल इन स्कूल – झारखंड, पाकुड़” (सीरियल नंबर जी-20) श्रेणी में किया गया है।

    यह उपलब्धि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि विद्यालय परिवार की सामूहिक मेहनत, विद्यार्थियों की उत्सुकता और शिक्षकों के समर्पण का परिणाम है। उनके नेतृत्व में विद्यालय ने शैक्षणिक स्तर, सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियां और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में उल्लेखनीय उन्नति की है।

    प्रधानाध्यापक भगत हमेशा छात्र-केंद्रित शिक्षा, नवाचार और शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने विद्यालय में ऐसे बदलाव किए हैं, जो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, अनुशासन और सीखने की जिज्ञासा को लगातार बढ़ाते रहे। ग्रामीण परिवेश होने के बावजूद विद्यालय का प्रदर्शन लगातार उत्कृष्ट रहा। यह भव्य सम्मान समारोह मुंबई के गोरेगांव पूर्व स्थित बांबे एग्ज़िबिशन सेंटर (एनईएससीओ) में आयोजित होगा।

    देशभर के शिक्षाविद, प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि और नामचीन हस्तियां इसमें उपस्थित होंगी, और आनंद कुमार भगत को उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। इस सफलता पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आनंद कुमार भगत ने कहा कि यह सम्मान केवल उनकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। यह पूरा विद्यालय परिवार, शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के सहयोग का फल है।