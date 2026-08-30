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लोहरदगा में रेल लाइन पर मिला अज्ञात शव, हत्या या आत्महत्या... जांच में जुटी पुलिस

By Rakesh SinhaEdited By: Mansi Kumari
Updated: Sun, 30 Aug 2026 12:54 PM (IST)

रांची-लोहरदगा-टोरी रेल लाइन पर हेंडलासो हरिहरपुर गांव के पास रविवार को एक अज्ञात शव बरामद हुआ। पुलिस ने शव को ...और पढ़ें

हेंडलासो हरिहरपुर गांव के पास रेल लाइन पर शव मिला।

हेंडलासो हरिहरपुर गांव के पास रेल लाइन पर शव मिला।

HighLights

  1. हेंडलासो हरिहरपुर गांव के पास रेल लाइन पर शव मिला।

  2. सदर थाना पुलिस और आरपीएफ टीम मौके पर पहुंची।

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। रांची-लोहरदगा-टोरी रेल लाइन में लोहरदगा जिला के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत हेंडलासो हरिहरपुर गांव के समीप रविवार को एक अज्ञात शव बरामद किया गया। शव की पहचान अब तक नहीं हो सकी है।

घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। अस्पताल में शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ कर शव की पहचान कराने का प्रयास कर रही है।

ग्रामीणों से मृतक के हुलिए और कपड़ों के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है, जिससे उसकी पहचान हो सके। बताया जाता है कि सदर थाना पुलिस और आरपीएफ को सूचना मिली थी कि हेंडलासो हरिहरपुर गांव के समीप रेल लाइन पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि व्यक्ति की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई है या मामला किसी अन्य घटना से जुड़ा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। शव की पहचान होने के बाद ही घटना से जुड़ी स्थिति और स्पष्ट होने की संभावना है। 

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