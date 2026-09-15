सुखदेव भगत ने शीर्ष नेताओं से मिलकर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति पर की चर्चा
सांसद सुखदेव भगत ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बनने के बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। ...और पढ़ें
HighLights
सुखदेव भगत ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी बनने पर शीर्ष नेताओं से मुलाकात की।
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल से संगठन मजबूती पर चर्चा हुई।
छत्तीसगढ़ में बूथ स्तर तक कांग्रेस को मजबूत करना प्राथमिकता: सुखदेव भगत।
जागरण संवाददाता, लोहरदगा। लोहरदगा के सांसद सुखदेव भगत ने नई दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से अलग-अलग मुलाकात की।
इस दौरान छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने पर विचार-विमर्श हुआ। आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर आगामी रणनीति पर भी चर्चा की गई। पार्टी की विचारधारा और जनहित के मुद्दों को जनता के बीच प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर दिया गया।
सुखदेव भगत ने कहा कि वह छत्तीसगढ़ में पार्टी संगठन को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मजबूत करने के लिए काम करेंगे। कार्यकर्ताओं को साथ लेकर कांग्रेस की विचारधारा को घर-घर तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी।
उन्होंने विश्वास जताया कि समर्पित कार्यकर्ताओं के सहयोग से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। इधर, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने के बाद सांसद सुखदेव भगत ने शीर्ष नेतृत्व से उनकी यह मुलाकात संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा: सुखदेव भगत
सांसद सुखदेव भगत ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल को पुष्पगुच्छ भेंट कर नई जिम्मेदारी के लिए विश्वास जताने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल ने एक छोटे कार्यकर्ता पर जो भरोसा जताया है, उसके लिए वह हृदय से आभारी हैं।
सुखदेव भगत के अनुभव से संगठन को मिलेगा लाभ
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सुखदेव भगत को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं। कांग्रेस नेतृत्व ने उनके लंबे राजनीतिक अनुभव और आदिवासी समाज के बीच मजबूत जनसंपर्क को छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन के लिए उपयोगी बताया। वहीं, केसी वेणुगोपाल ने भी संगठनात्मक जिम्मेदारी को लेकर उन्हें शुभकामनाएं दीं।