3 महीने से मानदेय न मिलने पर लोहरदगा में सफाई कर्मी हड़ताल पर, त्योहार के मौसम में चरमराई सफाई व्यवस्था

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। शहरी क्षेत्र में साफ-सफाई व्यवस्था पिछले चार दिनों से लगभग ठप है। स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के आह्वान पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के 65 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर रहने से शहर के विभिन्न इलाकों में कचरे का ढेर बढ़ता जा रहा है। इससे आम लोगों की परेशानी के साथ-साथ संक्रमण और गंदगी को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी है।

नगर परिषद के महज कुछ सफाई कर्मचारियों के भरोसे शहर के चुनिंदा हिस्सों में किसी तरह सफाई का काम कराया जा रहा है। सीमित कर्मचारियों के कारण पूरे शहर की नियमित सफाई संभव नहीं हो पा रही है। कई प्रमुख सड़कों, बाजार क्षेत्रों और मोहल्लों में जगह-जगह कूड़ा जमा है।

तीन माह से मानदेय का भुगतान नहीं हड़ताल कर रहे सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले तीन माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। अक्टूबर माह में उनका बकाया बढ़कर चार माह का हो जाएगा। लंबे समय से मानदेय नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।

उनकी समस्या के बावजूद आउटसोर्सिंग एजेंसी और नगर परिषद की ओर से अब तक ठोस पहल नहीं की गई है। शहर के थाना टोली रोड, बालिका विद्यालय क्षेत्र, तेतरतर, गुदरी बाजार, कचहरी मोड़, तिवारीदुरा रोड, कालेज रोड और न्यू रोड सहित कई स्थानों पर कचरा जमा है।