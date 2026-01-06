रांची-लोहरदगा रेललाइन पर एक्सप्रेस ट्रेनें मार्च तक रद, कोयल नदी पुल की मरम्मत जारी

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र ने स्पष्ट किया है कि मार्च 2026 तक रांची-लोहरदगा लाइन में एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। रांची-लोहरदगा-टोरी रेल लाइन के कोयल नदी स्थित रेलवे ब्रिज संख्या 115 के पिलर संख्या 4 और 5 में आई दरार के बाद ट्रेनों का परिचालन फिलहाल रद है।

इस मामले को लेकर मंगलवार को दक्षिण पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार मिश्र तकनीकी टीम के साथ रेलवे के स्पीक कोच से लोहरदगा कोयल नदी पुल तक पहुंचे। इस दौरान महाप्रबंधक ने रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया। फिलहाल रांची से लोहरदगा के बीच एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन नहीं होगा। चोपन, सासाराम और राजधानी का परिचालन परिवर्तित रुट से ही फिलहाल होगा। उन्होंने यह भी महत्वपूर्ण बात कही की बालू के उठाव और कटाव की वजह से रेलवे पुल को नुकसान पहुंचा है।

पुल की मरम्मत के लिए तीन-चार टीम लगातार 24 घंटे काम करेगी। पुल का पिलर संख्या 4, 5, 6 और 7 जैकेटिंग और पाइलिंग के जरिए दुरुस्त किया जाएगा। साथ ही स्टील गर्डर के माध्यम से फिलहाल परिचालन प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा।

लगभग दो घंटे तक रेलवे महाप्रबंधक यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने तकनीकी टीम और अलग-अलग एजेंसियों के साथ बात की और उन्हें जरूरी निर्देश भी दिए। पिलर संख्या 5 की सबसे पहले मरम्मत करने की बात कही गई। इसके बाद पिलर संख्या 6 और 7 की मरम्मत भी की जाएगी। वहीं 15 फरवरी तक साइल टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। प्रयास किया जा रहा है कि मार्च के अंतिम तक ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। सभी मरम्मत कार्य मई 2026 तक पूरे कर लिए जाएंगे।

मेमू पैसेंजर ट्रेन का परिचालन लोहरदगा स्टेशन से सात किलोमीटर दूर साथ ही रेलवे इस लाइन पर कोयल नदी में नए पुल के निर्माण को लेकर भी योजना पर काम करेगी। रेलवे महाप्रबंधक ने कहा कि रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रांची-लोहरदगा मेमू पैसेंजर ट्रेन का परिचालन लोहरदगा स्टेशन से सात किलोमीटर दूर इरगांव हाल्ट किया जाएगा।