लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के ऐतिहासिक अखिलेश्वर धाम शिव मंदिर को लेकर मान्‍यता है कि इसका निर्माण और इसमें नक्‍काशी का काम भगवान विश्‍वकर्मा ने किया था। आठवीं शताब्दी के इस मंदिर में मुगलों ने खूब लूट भी मचाई थी। इसमें लगे सोने के दरवाजों और घंटियों को लूट लिया था। यहां अपनी मनोकामनाओं को लेकर भक्‍त दूर-दूर से पहुंचते हैं।

भगवान विश्‍वकर्मा ने किया था शिव जी के इस मंदिर का निर्माण।

जागरण संवाददाता, लोहरदगा। झारखंड के लोहरदगा जिले के भंडरा प्रखंड के ऐतिहासिक अखिलेश्वर धाम शिव मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। यहां सावन के महीने में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं। अपनी प्रार्थना भगवान के समक्ष रखते हैं और भगवान भक्तों की प्रार्थना पूरी करते हैं। मुगल काल में मंदिर को पहुंचाया गया था नुकसान कहा जाता है कि आठवीं शताब्दी में रातू के महाराजा वैरीसाल द्वारा अखिलेश्वर धाम का निर्माण कराया गया था। उस समय अखिलेश्वर धाम में सोने का दरवाजा और घंटा हुआ करता था, परंतु मुगल काल में मंदिर में स्थापित शिवलिंग को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। साथ ही सोने के दरवाजे और घंटा की चोरी कर ली गई थी। स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था मंदिर का निर्माण मान्यता यह भी है कि अखिलेश्वर धाम का निर्माण और मंदिर में नक्काशी का काम स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने की थी। इस मंदिर के नीचे दोनों ओर चट्टानों के बीच एक तालाब भी है। जहां शिव भक्त स्नान कर पूजा-अर्चना करते हैं। साल भर लगा रहता है भक्‍तों का आना जाना मंदिर में भगवान भोलेनाथ की तीन फीट का शिवलिंग नीले रंग का है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे श्रद्धा भाव से पूजा-अर्चना करते है। उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। यहां राज्य के रांची, लोहरदगा-गुमला, लातेहार, पलामू सहित बंगाल, छत्तीसगढ़ के शिव भक्त सालों भर आते रहते हैं। इस साल कुल 59 दिनों का रहेगा सावन का महीना गौरतलब है कि इस साल सावन 4 जुलाई से शुरू हो रहा है और 31 अगस्त को समाप्त होगा। कुल 59 दिनों तक सावन मास रहेगा। इस बीच 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच पड़ने वाले सावन के सोमवार काफी महत्वपूर्ण होंगे। पुरुषोत्तम मास (मलमास) के कारण इस साल सावन दो माह का होगा। यह पवित्र श्रावण माह अपने साथ बहुत सारे शुभ संयोग और योगों को लेकर आ रहा है।

