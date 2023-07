Lohardagga NIA Raid: माओवादी रीजनल कमांडर का सहयोगी राजू कुमार गिरफ्तार, 6 माह से NIA की रडार पर था आरोपी

लोहरदगा में भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी रविंद्र गंझू के सहयोगी राजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजू पर गंझू के पैसे को अलग-अलग व्यवसाय में लगाने का भी आरोप है। एनआईए की टीम ने गुरुवार को कुड़ू बाजार से उसे धर दबोचा है। टीम आरोपित को अपने साथ रांची ले गई है जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है।

जागरण संवाददाता, लोहरदगा: झारखंड के लोहरदगा में भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर और 15 लाख के इनामी रविंद्र गंझू के सहयोगी राजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजू पर गंझू के पैसे को अलग-अलग व्यवसाय में लगाने का भी आरोप है। एनआईए की टीम ने गुरुवार को कुड़ू बाजार से उसे धर दबोचा है। टीम आरोपित को अपने साथ रांची ले गई है, जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि, इस बारे में कोई भी कुछ नहीं कह रहा। पिछले 6 माह से NIA के रडार पर था राजू राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के रडार पर पिछले छह माह से चल रहे कुडू थाना क्षेत्र के विश्रामगढ़ गांव निवासी राजू ब्रिक्स के संचालक राजू कुमार को गुरुवार देर शाम कुड़ू बाजार से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। इसके बाद आरोपी को रांची ले जाया गया है, जहां मुख्यालय में उससे पूछताछ जारी है। बताया जाता है कि माओवादी कमांडर व 15 लाख के इनामी नक्सली रविंद्र गंझू के साथ बातचीत करने व टेरर फंडिंग मामले में पिछले छह माह से एनआईए के रडार पर राजू बिक्स का संचालक राजू कुमार चल रहा था। पिछले छह माह पूर्व विश्रामगढ़ में छापेमारी करते हुए राजू कुमार को समन भेजा था। उस समय ईंट-भट्ठे से पिस्टल, बैंक पासबुक और जमीन के कागजात बरामद किए गए थे। 6 ठिकानों से अवैध हथियार जब्त राजू कुमार के छह ठिकानों पर छापेमारी करते हुए एक अवैध हथियार बरामद किया गया था। इस मामले में ईंट भट्ठा के मुंशी को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद राजू कुमार को समन करते हुए पूछताछ के लिए एनआईए ने रांची बुलाया था, लेकिन राजू लगातार एनआईए से बचते हुए फरार चल रहा। गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सूचना मिली कि राजू कुमार कुडू बाजार में घूम रहा है। इसके बाद एनआईए की टीम सिविल ड्रेस में कुडू पहुंची और राजू को गिरफ्तार करते हुए रांची ले गई।

