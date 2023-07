Lohardagga: करंट की चपेट में आए युवक के परिजनों से मिलीं AJSU नेता नीरू शांति भगत, मुआवजे का दिया भरोसा

झारखंड के लोहरदगा जिले में आजसू महिला मोर्चा की केंद्रीय उपाध्यक्ष सह लोहरदगा प्रभारी नीरू शांति भगत बुधवार को आजसू कार्यकर्तओं के साथ भंडरा के कांजो महुआ टोली पहुंची। यहां विगत सोमवार को करंट से मृत रज्जाक अंसारी के स्वजनों से मुलाकात कर उन्होंने ढांढस बंधाने का काम किया। मौके पर नीरू शांति भगत ने पीड़ित परिवार के स्वजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।

करंट की चपेट में आए युवक के परिजनों से मिलीं AJSU नेता नीरू शांति भगत, मुआवजे का दिया भरोसा

संवाद सूत्र, भंडरा, लोहरदगा: झारखंड के लोहरदगा जिले में आजसू महिला मोर्चा की केंद्रीय उपाध्यक्ष सह लोहरदगा प्रभारी नीरू शांति भगत बुधवार को आजसू कार्यकर्तओं के साथ भंडरा के कांजो महुआ टोली पहुंची। यहां विगत सोमवार को करंट से मृत रज्जाक अंसारी के स्वजनों से मुलाकात कर उन्होंने ढांढस बंधाने का काम किया। मौके पर नीरू शांति भगत ने पीड़ित परिवार के स्वजनों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। जरूरतमंदों की पार्टी है AJSU साथ ही कहा कि आजसू पार्टी हर असहाय व जरूरतमंद की पार्टी है। ऐसे में बिजली करंट से मृत युवक के परिवार को सरकार से मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि कमल किशोर भगत इन्हीं सब कार्यों के बदौलत आज भी याद किए जाते हैं। उनका हमेशा से सोच रहा कि हर कोई एक-दूसरे के सुख-दुःख में सहभागी बने। आजसू पार्टी उन्हीं के सोच को आगे बढ़ा रही है। कैसे हुई थी रज्जाक अंसारी की मौत उन्होंने कहा कि गरीब किसान रज्जाक अंसारी की मौत मवेशी बांधने के क्रम में बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आने से हुई है। इनके परिवार को सरकार से मुआवजा दिलाने के लिए आजसू पार्टी तत्पर होकर कार्य करेगी। मौके पर आजसू प्रखंड अध्यक्ष आकाश यादव, मंजूर अंसारी, अंजू साहू सहित आजसू कार्यकर्ता मौजूद थी।

