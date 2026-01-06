लोहरदगा-टोरी पैसेंजर ट्रेन सेवा बहाल, जानें नया टाइम-टेबल और यात्रा विवरण

जागरण संवाददाता, लोहरदगा । रांची-लोहरदगा रेल लाइन में लोहरदगा के कोयल नदी स्थित रेलवे ब्रिज संख्या 155 के पिलर में दरार आने के बाद लोहरदगा तक ट्रेन का परिचालन बंद है। इसके साथ ही एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन भी लोहरदगा तक बंद कर दिया गया है।

यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने तत्काल लोहरदगा से टोरी के बीच दो फेरा में ट्रेन का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत दो बार लोहरदगा से टोरी के लिए पैसेंजर ट्रेन जाएगी और दो बार टोरी से लोहरदगा के लिए पैसेंजर ट्रेन आएगी।