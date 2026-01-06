Language
    लोहरदगा-टोरी पैसेंजर ट्रेन सेवा बहाल, जानें नया टाइम-टेबल और यात्रा विवरण

    By Vikram Chouhan Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 09:23 PM (IST)

    कोयल नदी पर रेलवे ब्रिज में दरार के कारण लोहरदगा तक ट्रेन सेवा बाधित हुई थी। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने लोहरदगा और टोरी के बीच दो फेरे में पै ...और पढ़ें

    यात्रियों को परेशानी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने तत्काल लोहरदगा से टोरी के बीच दो फेरा में ट्रेन का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है।

    जागरण संवाददाता, लोहरदगा । रांची-लोहरदगा रेल लाइन में लोहरदगा के कोयल नदी स्थित रेलवे ब्रिज संख्या 155 के पिलर में दरार आने के बाद लोहरदगा तक ट्रेन का परिचालन बंद है। इसके साथ ही एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन भी लोहरदगा तक बंद कर दिया गया है।

    यात्रियों को हो रही परेशानी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने तत्काल लोहरदगा से टोरी के बीच दो फेरा में ट्रेन का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत दो बार लोहरदगा से टोरी के लिए पैसेंजर ट्रेन जाएगी और दो बार टोरी से लोहरदगा के लिए पैसेंजर ट्रेन आएगी।

    इसके तहत लोहरदगा से टोरी के बीच सुबह 10:45 में ट्रेन खुलेगी, जो 11:35 में टोरी पहुंचेगी। वहीं 5:45 में लोहरदगा से दूसरी पैसेंजर खुलेगी, जो शाम 6:50 में टोरी स्टेशन पहुंचेगी।

    जबकि टोरी से लोहरदगा के बीच दोपहर 12:05 में ट्रेन खुलेगी, जो 12:55 में लोहरदगा पहुंचेगी। वहीं 7:40 शाम में एक पैसेंजर ट्रेन टोरी से खुलेगी, जो 8:40 में लोहरदगा स्टेशन पहुंचेगी।

    इसके अलावा बुधवार को इरगांव स्टेशन का निरीक्षण सीनियर डीसीएम द्वारा किया जाएगा। जिसमें इरगांव से रांची के बीच मेमू पैसेंजर के आवागमन को लेकर समीक्षा की जाएगी।